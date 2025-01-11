Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar
Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için Emirgan Camii'nde yedi mevlidi okutuldu. Mevlide Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'un katılmadığı öğrenilirken; Tayfur’un yeğeni Cumali Turanbayburt, usta sanatçının mirasıyla ilgili konuştu.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.