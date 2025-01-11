Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için Emirgan Camii'nde yedi mevlidi okutuldu. Mevlide Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'un katılmadığı öğrenilirken; Tayfur’un yeğeni Cumali Turanbayburt, usta sanatçının mirasıyla ilgili konuştu.

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'a son veda: Arabesk müzik prensini kaybetti

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 2

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur için Emirgan'da yedi mevlidi okutuldu.

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 3

Ailesi ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı mevlide, Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'un katılmadığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 4

Mevlide katılan Tayfur’un yeğeni Cumali Turanbayburt, usta sanatçının mirasıyla ilgili konuştu.

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 5

"PROBLEMLER ÇÖZÜLECEK"

2. Sayfa'da yer alan habere göre; dayısı ile kavgalı olan yeğeni Tuğçe Tayfur’a barış çubuğu uzatan Cumali Turanbayburt, "Tatsız olay geride kaldı. Hepimiz aynı kandanız, inşallah görüşüp bir araya gelinecek ve problemler hallolacak. Baba da olsaydı bunlara üzülürdü. İnşallah zamanla her şey yoluna girecek" dedi.

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 6

"TABİ Kİ BİR MAL VARLIĞI VAR"

Tayfur’un çok konuşulan mirasıyla ilgili olarak da açıklama yapan Turanbayburt, “Her şey yakında ortaya çıkar, şu kadar tutar ya da bu kadar tutar gibi bir şey diyemem. Tabii bir mal varlığı var” dedi.

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 7

TAYFUR'UN SERVETİ

Öte yandan Ferdi Tayfur'un Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu iddia edildi.

Ferdi Tayfur'un yeğeninden miras sorusuna yanıt: Her şey yakında ortaya çıkar - 8

4 BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK

Sanatçının 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve  Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. 

TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.

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