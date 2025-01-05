Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin
Usta sanatçı Ferdi Tayfur dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. İkilinin arasındaki gergin anlar gündem olurken Tayfur'un yeğeni, sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Ferdi Tayfur'a son veda: Arabesk müzik prensini kaybetti
Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.