Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin

NECLA NAZIR CENAZEDEKİ GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU

Cenazede yaşanan gerginlikle ilgili TV100 Magazin'e konuşan Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Orada birisi, 'Hastaneye niye gelmediniz' diye bağırdı. Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı" dedi.

"İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor" diyen Nazır, "Ezbere konuşuluyor. Ne yayınlarsa ona karşı cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğum sanki böyla baba-kız birbirine düşmanmış gibi hale getirdiler. Öyle bir şey yok. Yani o onun babası." diye konuştu.