Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin

Usta sanatçı Ferdi Tayfur dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. İkilinin arasındaki gergin anlar gündem olurken Tayfur'un yeğeni, sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin - 1

Karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'a son veda: Arabesk müzik prensini kaybetti

Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

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Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin - 2

Cenazede, Tayfur’un tabutu başında kavga çıktı.

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında, Gözalıcı’nın “O buraya gelmeyecek.” diye bağırdığı duyuldu.

Kavgada küfürleşmelere varan anlar yaşandı.

Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin - 3

Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'dan yeni bir hamle geldi.

Ferdi Tayfur'un yeğeni, o kavga sonrası bir hayran sayfasının yayınladığı mesajı paylaştı.

Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin - 4

"O DEFTERİ KAPATTIN"

O mesajda, "Necla Nazır, sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın" ifadeleri yer alıyor.

Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin - 5

NECLA NAZIR CENAZEDEKİ GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU

Cenazede yaşanan gerginlikle ilgili TV100 Magazin'e konuşan Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Orada birisi, 'Hastaneye niye gelmediniz' diye bağırdı. Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı" dedi.

"İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor" diyen Nazır, "Ezbere konuşuluyor. Ne yayınlarsa ona karşı cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğum sanki böyla baba-kız birbirine düşmanmış gibi hale getirdiler. Öyle bir şey yok. Yani o onun babası." diye konuştu.

Ferdi Tayfur’un yeğeninin paylaştığı mesaj dikkat çekti: Artık hiçbir şey diyemezsin - 6

USTA OYUNCUYA VEDA

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törende ünlü isimler Tayfur'u uğurladı.

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