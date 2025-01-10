Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret: Son durumunu açıkladı

Usta sanatçı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Akbayram’ın sağlık durumu hakkında Ferhat Göçer açıklama yaptı.

Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret: Son durumunu açıkladı - 1

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı.

Önceki gün taburcu olan Akbayram, dün sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret: Son durumunu açıkladı - 2

AMELİYAT OLABİLİR

'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan sanatçının iç kanama nedeniyle, bugün ameliyat edilebileceği öğrenildi.

Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret: Son durumunu açıkladı - 3

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Bugün Ferhat Göçer ve Gürsel Tekin de yoğun bakımda yatan Edip Akbayram'ı ziyaret etti.

Yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, "Hepimize geçmiş olsun. Edip Akbayram sanatçı kişiliğiyle Türkiye'nin en sevilen üstatlarından, kıymetli büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık on günlük süreçte bizi çok üzdü. Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bir ameliyat olması söz konusu, iç kanamanın devam ettiği için. Bende şimdi içerdeki arkadaşlarla bir istişare yapacağım. Hekim arkadaşlar Türkiye'nin önemli hekimleri. Bu açıdan güvenli ellerde olduğuna eminiz. Ailesi şu anda endişeyle, kaygıyla içerden gelecek haberi bekliyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret: Son durumunu açıkladı - 4

"ONUN TÜRKÜLERİYLE, ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Gürsel Tekin ise, "Edip Akbayram hepimizin abisi. Onun türküleriyle, şarkılarıyla büyüdük. Özelde bir dostluğumuz var Edip abiyle. Doktorlar ona olağanüstü bir ilgi ve çaba içinde. Yoğun bakımda belki bir ameliyat yapılabilir, bekliyoruz. Kendisine şifa diliyoruz" diye konuştu.

Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret: Son durumunu açıkladı - 5

SANATÇININ AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının ailesinden dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

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