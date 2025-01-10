Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret: Son durumunu açıkladı
Usta sanatçı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Akbayram’ın sağlık durumu hakkında Ferhat Göçer açıklama yaptı.
Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı.
Önceki gün taburcu olan Akbayram, dün sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.