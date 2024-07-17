Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas imaj değiştirdi. Saçlarında yaptığı değişiklikle dikkat çeken Vargas, Olimpiyat Oyunları'na yeni imajıyla çıkacak. Vargas imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat için hazırlıkları sürüyor. Takımın yıldız oyuncularından Melissa Vargas yeni imajıyla gündeme geldi.