Filistin'e destek veren Susan Sarandon Hollywood'da boykot kurbanı
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, İsrail’in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood’u karşısına aldı.
Oscar ödülü yıldız Susan Sarandon, İsrail şiddetine karşı Filistin'i desteklediği için Hollywood'da boykot ediliyor.
Ünlü oyuncunun geçen hafta New York'ta Filistin'e destek yürüyüşünde yaptığı konuşma sonrası, Hollywood'un ünlü menajerlik ajansı "United Talent Agency" (UTA), 77 yaşındaki yıldızla yollarını ayırdı.