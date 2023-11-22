Filistin'e destek veren Susan Sarandon Hollywood'da boykot kurbanı

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, İsrail’in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood’u karşısına aldı.

Filistin'e destek veren Susan Sarandon Hollywood'da boykot kurbanı - 1

Oscar ödülü yıldız Susan Sarandon, İsrail şiddetine karşı Filistin'i desteklediği için Hollywood'da boykot ediliyor.

Ünlü oyuncunun geçen hafta New York'ta Filistin'e destek yürüyüşünde yaptığı konuşma sonrası, Hollywood'un ünlü menajerlik ajansı "United Talent Agency" (UTA), 77 yaşındaki yıldızla yollarını ayırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Filistin'e destek veren Susan Sarandon Hollywood'da boykot kurbanı - 2

Sarandon, Filistin'e destek konuşmasında, "Şu anda bu ülkede Yahudi olmaktan korkan ve sıklıkla şiddete maruz kalan, Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmakta olan pek çok insan var” demişti.

Filistin'e destek veren Susan Sarandon Hollywood'da boykot kurbanı - 3

Sarandon ayrıca, "Filistin halkının yanında yer almak için Filistinli olmanıza gerek yok. 5 bine yakın çocuğun katledilmesinin kabul edilemez ve savaş suçu olduğunu anlamak için Filistinli olmanıza gerek yok" ifadesini kullanmıştı.

Filistin'e destek veren Susan Sarandon Hollywood'da boykot kurbanı - 4

Page Six adlı yayın organı, menajerlik şirketinin pek çok çalışanının Sarandon'ın sözlerinden incindiğini yazarken, bir sözcünün de ajans ile yolların ayrıldığı haberini doğruladığını bildirdi.

Filistin'e destek veren Susan Sarandon Hollywood'da boykot kurbanı - 5

Sarandon, UTA ile 2014'ten bu yana çalışıyordu. UTA, Hollywood'un en büyük ve en prestijli menajerlik şirketlerinden biri. Temsil ettiği isimler arasında Johnny Depp, Harrison Ford, Charlize Theron gibi oyuncular var.

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