Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil!

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını belirten Barrera, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" dedi.