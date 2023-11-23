Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil!
Filistin'e destek mesajı yayınladıktan sonra Çığlık 7 kadrosundan çıkarılan Melissa Barrera, yeni bir açıklamayla insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğini belirtti.
Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" filminin kadrosundan atılması büyük yankı uyandırdı.
33 yaşındaki Meksikalı oyuncunun sosyal medya mesajları, "antisemitist" olarak değerlendirildi.
Barrera, filmin kadrosunda çıkarılma haberlerinin ardından sosyal medya hesabında "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.