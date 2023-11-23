Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil!

Filistin'e destek mesajı yayınladıktan sonra Çığlık 7 kadrosundan çıkarılan Melissa Barrera, yeni bir açıklamayla insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğini belirtti.

Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil! - 1

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" filminin kadrosundan atılması büyük yankı uyandırdı. 

33 yaşındaki Meksikalı oyuncunun sosyal medya mesajları, "antisemitist" olarak değerlendirildi.

Barrera, filmin kadrosunda çıkarılma haberlerinin ardından sosyal medya hesabında "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil! - 2

Antisemitizm ve İslam karşıtlığını kınadığını vurgulayan Barrera, "Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor" ifadesini kullandı.

Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil! - 3

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını belirten Barrera, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" dedi.

Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil! - 4

Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.

Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil! - 5

Prodüksiyon şirketi Spyglass'ın sözcüsü, konuya ilişkin Variety dergisine yaptığı açıklamada, Barrera'nın Filistin davasına verdiği destek nedeniyle değil, sosyal medya paylaşımlarının antisemitik değerlendirilmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığını savunmuştu.

Filistin'e destek verince Hollywood filminden kovulan Melissa Barrera: Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil! - 6

Barrera'nın kadrodan çıkarılmasının ardından ABD'li oyuncu Jenna Ortega da "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrıldı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulandı.

Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımları yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edildi.

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