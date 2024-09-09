Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü. Kobal, 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol aldı.