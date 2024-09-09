Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı

Geçtiğimiz günlerde başrolünde yer aldığı “Her Şeyin Başı Merkür" filminin çekimlerini tamamlayan Sinem Kobal soluğu tatilde aldı.

Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı - 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü. Kobal, 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı - 2

Geçtiğimiz günlerde film çekimlerinin sona erdiğini duyuran yıldız, "Paydos. Hepiniz çoook seviyorummm iyi ki bizzzz" notuyla setten birçok kare paylaştı.

Film çekimlerinin sona ermesinin ardından Kobal yeni tatil kareleriyle gündeme geldi.

Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı - 3

"Ama önce kahve" notuyla paylaşım yapan Kobal'ın karelerine beğeni yağdı.

Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı - 4

FİLM HAKKINDA

Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilem filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor.

Film, 13 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı - 5

Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatacak.

Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı - 6

Filmde Kobal'a Alp Navruz eşlik ediyor.

Film çekimleri tamamlandı: Sinem Kobal soluğu tatilde aldı - 7

Su Şanad, Elif’in iş arkadaşı “Funda” olarak seyirci karşısına çıkacak. Filmde gazetenin sahibi Hikmet beyi usta aktör Tamer Levent canlandıracak.

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