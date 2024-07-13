Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi
Rust filminin setinde kullandığı tabancanın ateş alması sonucu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan aktör Alec Baldwin'in davası sona erdi. "Kasıtsız adam öldürme" suçuyla yargılanan oyuncu hakkındaki suçlamalar düşürüldü.
Film setinde görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in davası sona erdi.
Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargılanan ünlü oyuncu hakkındaki suçlamalar düştü.