Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi

Rust filminin setinde kullandığı tabancanın ateş alması sonucu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan aktör Alec Baldwin'in davası sona erdi. "Kasıtsız adam öldürme" suçuyla yargılanan oyuncu hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 1

Film setinde görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in davası sona erdi.

Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargılanan ünlü oyuncu hakkındaki suçlamalar düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 2

Alec Baldwin Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı.

Baldwin'i eşi ve kız kardeşi de yalnız bırakmadı.
Canlı yayınlanan duruşmada savcılık, Baldwin'in suçlu olduğunu ve film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca kez ateşlediğini belirtti.

Savunma tarafı ise suçlamaları reddetti.


Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 3

Ünlü aktörün avukatı Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri aldığını ancak buları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafı avukatları ile paylaşmadığını söyledi.

Tarafları dinleyen Hakim, ardından kararını açıkladı.


Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 4

Eyalet yetkililerinin savunma tarafına ve mahkemeye tüm delilleri paylaştıklarına dair defalarca kez beyanda bulunduğunu ancak yine de davanın sonucuna etki edecek belgeleri sakladıklarını ifade etti.

Böylece davanın düşürülmesinin tek seçenek olduğu kararına varıldı.


Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 5

Duruşma sonrası Baldwin, eşi ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı.

Gazetecilere açıklama yapmayan ünlü aktör, mahkeme binasını terk etti.


Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 6

66 yaşındaki Baldwin, 2021'de Rust filminin çekimlerinde rolüne çalıştığı sırada elindeki silahı ateşlemiş, merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.

Yönetmeni Joel Souza ise yaralanmıştı.

Film setinde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giymişti.

Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 7

İşte mahkeme salonundan öne çıkan diğer kareler...

Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 8
Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 9
Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 10
Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi - 11
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