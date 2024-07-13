Film setinde 'kazayla' katil olan Alec Baldwin hakkında karar verildi

Eyalet yetkililerinin savunma tarafına ve mahkemeye tüm delilleri paylaştıklarına dair defalarca kez beyanda bulunduğunu ancak yine de davanın sonucuna etki edecek belgeleri sakladıklarını ifade etti.



Böylece davanın düşürülmesinin tek seçenek olduğu kararına varıldı.





