Final için geri sayım başladı: MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı?
MasterChef'te ilk 6'ya kalan isimlerin belli olmasının ardından stüdyoda ceket yarışları başladı. 22 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde de Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İki etabın ardından ilk ceketi alan isim belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı başladı.