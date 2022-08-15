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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin festival tarzıyla gündemde

Haberler | 15.08.2022 - 13:04 - Son Güncelleme : 15.08.2022 - 13:10

Finlandiya’nın en genç başbakanı olan Sanna Marin, başkent Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla gündemde. Marin’in bit pazarından aldığı kıyafetinin fiyatının 8 euro olduğu iddia edildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin festival tarzıyla gündemde - 1

Finlandiya’nın en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Sanna Marin, Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Yazar Tom Moyan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in Flow Festival’de çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı. 

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin festival tarzıyla gündemde - 2

Resmi fotoğrafçısı Janita Autio ile objektiflere poz veren Marin, bu fotoğrafla bir kez daha gündem olmayı başardı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin festival tarzıyla gündemde - 3

Bir festival katılımcısıyla daha fotoğrafı paylaşılan Marin, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Pek çok kullanıcı başbakanın kıyafetini aradı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin festival tarzıyla gündemde - 4

Kullanıcılar kısa sürede söz konusu kıyafetin satıldığı platformu buldu. Kıyafetin bit pazarı benzeri bir yerden sadece 8 euro'ya satın alınması dikkat çekti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin festival tarzıyla gündemde - 5

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, daha önce Ruisrock festivaline katılmış, deri ceket, kot şort ve bottan oluşan tarzıyla gündeme gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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