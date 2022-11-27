Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in selfie'sine tepki

"O FOTOĞRAF HİÇ ÇEKİLMEMELİYDİ"

Özür konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Marin, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi ama öte yandan o akşam aslında kayda değer bir şey olmadı" diye konuşmuştu.

"Benim için bu biraz garip ve kafa karıştırıcı. Bu durumda ne söyleyeceğinizi seçmek o kadar kolay değil" diyen Marin, "Ahlakçı olmak benim işim değil ama inkar edilemez bir şekilde resmi gördüğümde (başbakanlık konutunun) duvarını tanıdım" demişti.

"Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz" diyen Marin, "Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" ifadesini kullanmıştı.