Haberler | 25.08.2022 - 10:24
Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak.
Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi. Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını açıkladı.
Bir hafta içerisinde gece kulübünde ayrı ayrı bir erkek ve bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri basına sızan Marin, en son, makam odasında çekilen fotoğraflarıyla gündem olunca, sosyal medyaya sızan görüntüler nedeniyle özür diledi.
Dün Lahti'deki pazar etkinliğinde hitap ettiği kalabalığın önünde olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtirken 36 yaşındaki Marin, gözyaşlarını tutamadı. Marin, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi ama öte yandan o akşam aslında kayda değer bir şey olmadı" diye konuştu.
"Benim için bu biraz garip ve kafa karıştırıcı. Bu durumda ne söyleyeceğinizi seçmek o kadar kolay değil" diyen Marin, "Ahlakçı olmak benim işim değil ama inkar edilemez bir şekilde resmi gördüğümde (başbakanlık konutunun) duvarını tanıdım" şeklinde konuştu.
"Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz" diyen Marin, "Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" ifadesini kullandı.
Gece hayatına düşkünlüğü nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Finlandiya Başbakanı, bir süredir sosyal medyada yayılan eğlence görüntüleriyle gündemde. Bir videoda bir erkekle, başka bir videoda da 2012 Miss World yarışmasında Finlandiya’yı temsil eden eski güzellik kraliçesi Sabina Särkka ile samimi bir şekilde dans ederken görülen Marin’in iki arkadaşının, resmi başbakanlık konutunda çekilen yarı çıplak öpüşürken fotoğrafları basına sızınca ülke karışmıştı.
Görüntünün, Marin’in resmi hükümet duyurularını yaparken kullandığı çalışma alanında çekildiği anlaşılınca Başbakan özür dilemek zorunda kaldı.