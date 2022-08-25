Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak

"AHLAKÇI OLMAK BENİM İŞİM DEĞİL"

"Benim için bu biraz garip ve kafa karıştırıcı. Bu durumda ne söyleyeceğinizi seçmek o kadar kolay değil" diyen Marin, "Ahlakçı olmak benim işim değil ama inkar edilemez bir şekilde resmi gördüğümde (başbakanlık konutunun) duvarını tanıdım" şeklinde konuştu.

"Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz" diyen Marin, "Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" ifadesini kullandı.