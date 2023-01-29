Fırat Tanış yeni sevgilisiyle görüntülendi

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Gazeteciler Fırat Tanış'a, "Kız arkadaşınız sizden ayrı ve kaçarak yürüyor. Bir sebebi var mı? Evlilik düşünüyor musunuz?" şeklinde sorular yöneltti.



Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ve suskunluğunu koruyan ünlü oyuncu, ardından hızla oradan ayrıldı.