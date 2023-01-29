Fırat Tanış yeni sevgilisiyle görüntülendi

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Kübra Tanış ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Fırat Tanış, Cihangir'deydi. Ünlü oyuncu, bir mekanda sevgilisiyle akşam yemeği yedi.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, restoran çıkışında yüzünü saklayan sarışın kadın, muhabirler Tanış'a sorular sorarken ayrı bir şekilde yürümeyi tercih etti.
Gazeteciler Fırat Tanış'a, "Kız arkadaşınız sizden ayrı ve kaçarak yürüyor. Bir sebebi var mı? Evlilik düşünüyor musunuz?" şeklinde sorular yöneltti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ve suskunluğunu koruyan ünlü oyuncu, ardından hızla oradan ayrıldı.
Öte yandan oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.
2014'te dünyaevine girdiği eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanmanın ortak kararları olduğunu dile getirmişti.
Çift, 15 Şubat 2022'de yollarını ayırmıştı.