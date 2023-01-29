Fırat Tanış yeni sevgilisiyle görüntülendi

Fırat Tanış, Kübra Tanış ile boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisiyle Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının 'evlilik' sorularını yanıtsız bıraktı.

Fırat Tanış yeni sevgilisiyle görüntülendi - 1

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Kübra Tanış ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Fırat Tanış, Cihangir'deydi. Ünlü oyuncu, bir mekanda sevgilisiyle akşam yemeği yedi.

Fırat Tanış yeni sevgilisiyle görüntülendi - 2

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, restoran çıkışında yüzünü saklayan sarışın kadın, muhabirler Tanış'a sorular sorarken ayrı bir şekilde yürümeyi tercih etti.

Fırat Tanış yeni sevgilisiyle görüntülendi - 3

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Gazeteciler Fırat Tanış'a, "Kız arkadaşınız sizden ayrı ve kaçarak yürüyor. Bir sebebi var mı? Evlilik düşünüyor musunuz?" şeklinde sorular yöneltti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ve suskunluğunu koruyan ünlü oyuncu, ardından hızla oradan ayrıldı.

Fırat Tanış yeni sevgilisiyle görüntülendi - 4

8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Öte yandan oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.

2014'te dünyaevine girdiği eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanmanın ortak kararları olduğunu dile getirmişti.

Çift, 15 Şubat 2022'de yollarını ayırmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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