First Lady Olena Zelenska Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında: Bilgisayar oyunu oynuyormuşum gibi hissettim

O gece eşini kısa bir süreliğine de olsa görmeyi başaran Zelenska çocuklarıyla güvenli bir yere sığındıklarını paylaştı. Savaşın ilk günlerinde basında çıkan haberlerde, kendisinin 1 numaralı hedef, ailesinin ise 2 numaralı hedef olarak gösterildiğini söyledi.