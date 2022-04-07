Forbes'un milyarderler listesine giren ünlü isimler

Haberler - ntv.com.tr | 07.04.2022 - 10:13 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:32
Dünyanın en zengin insanlarını her yıl liste halinde paylaşan Forbes dergisi, 2022 yılının en çok kazanan isimlerini paylaştı. Teknoloji dünyasında devrim yaratan Elon Musk 219 milyar dolar ile listenin başını çekerken Amazon’un sahibi Jeff Bezos 171 milyar dolar ile 2. sırada yer alıyor.
Girişimcilerin ve iş insanlarının çoğunlukta olduğu listede, medya sektöründen de birçok isim yer alıyor...
2021 yılında Forbes dergisi, ünlü şarkıcı Rihanna'nın 1,7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdiğini duyurmuştu.
Güzellik markası Fenty Beauty ve giyim markası SavageXFenty ile 2022 milyarderler listesine ilk defa giren Barbadoslu şarkıcı, listede 1729. sırada yer alıyor.
Amerikalı rap şarkıcı Jay-Z, 1.4 milyar dolarlık servetiyle 2076. sırada yer alıyor. TIDAL isimli müzik platformu ve Armand de Brignac isimli içki markası, şarkıcının servetinin kaynaklarından yalnızca birkaçı.
Skims adlı iç giyim markasının yanı sıra kendi adını taşıyan güzellik markasıyla servetini oluşturan Kim Kardashian, 1.8 milyar dolar ile 1645. sırada.
Yeezy adlı giyim markasının sahibi ünlü rap şarkıcı Kanye West, 2 milyar dolar ile listede 1513. sırada yer alıyor.
Sunucu, girişimci ve yazar Oprah Winfrey, 2.6 milyar dolar servetle 1196. sırada yer alıyor.
Hollywood sinemasının efsane yönetmeni Steven Spielberg, 3.7 milyar dolarlık servetiyle listede 801. sırada.
Bilim kurgu serisi Star Wars’un yönetmeni ve Lucas Film yapım şirketinin sahibi George Lucas, 6.1 milyar dolar ile 418. sırada bulunuyor.