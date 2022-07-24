Formula 1'in varisinden çalınan mücevherleri için 6 milyon sterlin ödül

Haberler | 24.07.2022 - 22:48 - Son Güncelleme : 24.07.2022 - 23:00
Tamara Ecclestone, 2019'da Kensington malikanesinden çalınan 25 milyon sterlinlik çalıntı mücevherinin iadesi için 6 milyon sterlin ödül teklif etti.
Formula 1'in varisi ve yarış şampiyonu Bernie Ecclestone'un kızı Ecclestone, kocası Jay Rutland ve kızı Sophia ile Laponya'da tatildeyken evi soyuldu.
Tamara Ecclestone'nın Batı Londra'daki 78 milyon sterlinlik evine giren hırsızlar 25 milyon sterlinlik mücevheri çaldılar.
38 yaşındaki Ecclestone, sosyal medya hesabından 'çalınan eşyalarını geleneksel yollarla geri almak için yeterince beklediğini' söyleyerek mücevherlerinni iadesi için para teklif ettiğini açıkladı. 6 milyon sterlinlik ödül teklif eden Ecclestone, Mel Gibson'ın Fidye filminden ilham aldığını açıkladı.
Tamara Ecclestone, "Çalınan eşyalarımı bir daha asla göremeyeceğimi kabul etmiş olsam da, bir kaynak tarafından sağlanan bilgilerden dolayı polisin geri alabileceği her şeyin değerinin yüzde 25'ini seve seve ödüllendireceğim. Hakkım olanı geri almama yardım edebilecek herkese 6 milyon sterline kadar bir ödül vereceğim" dedi.
Hırsızlık çetesinin lideri olduğu iddia edilen Daniel Vukoviç'in Sırbistan'da firarda olduğu düşünülüyor. Ecclestone, Daniel Vukoviç'i Londra'da polise teslim edebilecek herkese 250.000 sterlin ödül vereceğini de söyledi.
Daniel Vukoviç'i iade etmek için girişimlerde bulunuldu, ancak bunlar Sırp makamları tarafından reddedildi. Hırvat uyruklu Vukoviç, İtalyan makamları tarafından 17 farklı kimlikle tanınıyor ve gerçek adı Alfredo Lindley de olabilir. BBC'ye göre, 1995'e kadar uzanan bir sabıka kaydı var ve 2017'ye kadar çeşitli takma adlarının Saraybosna, Belgrad, Zagreb ve Milano ile bağlantıları var.