Formula 1'in varisinden çalınan mücevherleri için 6 milyon sterlin ödül

Hırsızlık çetesinin lideri olduğu iddia edilen Daniel Vukoviç'in Sırbistan'da firarda olduğu düşünülüyor. Ecclestone, Daniel Vukoviç'i Londra'da polise teslim edebilecek herkese 250.000 sterlin ödül vereceğini de söyledi.



Daniel Vukoviç'i iade etmek için girişimlerde bulunuldu, ancak bunlar Sırp makamları tarafından reddedildi. Hırvat uyruklu Vukoviç, İtalyan makamları tarafından 17 farklı kimlikle tanınıyor ve gerçek adı Alfredo Lindley de olabilir. BBC'ye göre, 1995'e kadar uzanan bir sabıka kaydı var ve 2017'ye kadar çeşitli takma adlarının Saraybosna, Belgrad, Zagreb ve Milano ile bağlantıları var.