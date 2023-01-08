Fransa'da güzellik yarışmasına karşı çıkan feministler açtıkları davayı kaybetti

"BEN DE FEMİNİSTİM"

2021'de taç giyen 2022 Miss France güzeli Diane Leyre de, ülkenin cinsiyet eşitliği bakanının yarışma kurallarını "gerici" ve demode diye nitelemesinin ardından, feminist olduğu açıklamasını yapmıştı.

Leyre "hem Miss France hem de feminist olunabileceğini göstermek istediğini" söylemişti.



Leyre, "Benim için feminist olmak, ne istediğime karar vermektir" demişti.