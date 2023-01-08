Fransa'da güzellik yarışmasına karşı çıkan feministler açtıkları davayı kaybetti

Fransa'da bir feminist grup, ülkede düzenlenen güzellik yarışmasına karşı açtığı ayrımcılık davasını kaybetti.
Independent'in haberine göre, başkent Paris'teki Bobigny komününde cuma günü görülen duruşmada iş mahkemesi, Feminizme Cesaret Et (Osez le féminisme) adlı grubun iki yıl önce açtığı davada haksız olduğuna karar verdi.
Feminist grupla birlikte Miss France güzellik yarışmasına başvuruları geri çevrilen üç kadın, 2 Ekim 2021'de açtıkları davada, yarışmanın organizatörlerini ve TF1 kanalında yarışmayı yayımlayan Endemol Yapım'ı ayrımcılıkla suçlamıştı.
Miss France, yarışmacıların 25 yaşın altında, 170 santimetreden uzun ve bekar olmasını şart koşuyordu. Davacılar ise bu kıstasların Fransız iş kanununu ihlal ettiğini savunmuştu.
Feminist grubun avukatı Violaine De Flippis-Abate, kanunun "ahlak, yaş, medeni durum ve fiziksel görünüş" gibi kıstaslar üzerinden ayrımcılık yapılmasını yasakladığına dikkat çekmişti.
Dönemin Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno da yarışmanın kurallarının gerici olduğunu ve ayrımcılık yaratabileceğini savunmuştu.
Feminizme Cesaret Et, seçilen modellerin Endemol Yapım'la sözleşme imzaladığını, dolayısıyla sürecin iş kanunlarına tabi olduğunu öne sürmüştü.
Mahkeme, grubun bu iddiasını haklı bulurken, organizatörlerin koyduğu kıstasların ayrımcı olmadığına karar verdi.
Feminist grup, mahkeme kararını detaylıca inceledikten sonra temyize gidip gitmeyeceklerini değerlendireceklerini söyledi.
Yapım şirketi ve organizatörlerse karardan memnun olduklarını belirterek, "Miss France tüm kadınları temsil etmeye devam ediyor" dedi.
Öte yandan 17 Aralık'ta düzenlenen son yarışmada organizatörler, bazı kıstaslarda halihazırda değişikliğe gitmişti.
Buna göre 18 yaş üstü adayların, boy ve medeni durum sınırlaması olmadan yarışmasına izin verilmişti.
2021'de taç giyen 2022 Miss France güzeli Diane Leyre de, ülkenin cinsiyet eşitliği bakanının yarışma kurallarını "gerici" ve demode diye nitelemesinin ardından, feminist olduğu açıklamasını yapmıştı.
Leyre "hem Miss France hem de feminist olunabileceğini göstermek istediğini" söylemişti.
Leyre, "Benim için feminist olmak, ne istediğime karar vermektir" demişti.