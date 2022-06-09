Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi

Haberler | 09.06.2022 - 10:26
2012-2017 yılları arasında görev yapan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande (67) ile Julie Gayet (50) birlikteliklerini taçlandırdı.
Hollande siyasete atıldığı ve yıllarca milletvekili seçildiği Correze bölgesindeki Tulle kasabasındaki belediyedeki törenle Gayet ile evlendi.
Daha önce siyasetçi Segolene Royal ile birlikteliğinden 4 çocuğu olan Hollande ilk kez resmi olarak evlenmiş oldu.
Gayet ise daha önce senarist Santiago Amigorena ile bir evlilik yapmıştı.
Çocuğu bulunmayan ünlü oyuncu son olarak Fransız yapımı La Derniere Partie serisinde seyirci karşısına çıkmıştı.
Öte yandan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de gösteri dünyasından bir yıldızla evlenmişti. Sarkozy, müzisyen ve model Carla Bruni ile 2008 yılında dünyaevine girmişti.
Öte yandan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de gösteri dünyasından bir yıldızla evlenmişti. Sarkozy, müzisyen ve model Carla Bruni ile 2008 yılında dünyaevine girmişti.