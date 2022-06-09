Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi

Haberler | 09.06.2022 - 10:26

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Julie Gayet ile dünyaevine girdi.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi - 1

2012-2017 yılları arasında görev yapan ’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande (67) ile Julie Gayet (50) birlikteliklerini taçlandırdı.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi - 2

Hollande siyasete atıldığı ve yıllarca milletvekili seçildiği Correze bölgesindeki Tulle kasabasındaki belediyedeki törenle Gayet ile evlendi.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi - 3

Daha önce siyasetçi Segolene Royal ile birlikteliğinden 4 çocuğu olan Hollande ilk kez resmi olarak evlenmiş oldu.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi - 4

Gayet ise daha önce senarist Santiago Amigorena ile bir evlilik yapmıştı.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi - 5

Çocuğu bulunmayan ünlü oyuncu son olarak Fransız yapımı La Derniere Partie serisinde seyirci karşısına çıkmıştı.

Öte yandan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de gösteri dünyasından bir yıldızla evlenmişti. Sarkozy, müzisyen ve model Carla Bruni ile 2008 yılında dünyaevine girmişti. 

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile oyuncu Julie Gayet evlendi - 6

Öte yandan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de gösteri dünyasından bir yıldızla evlenmişti. Sarkozy, müzisyen ve model Carla Bruni ile 2008 yılında dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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