Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron cinsiyetsiz Fransızca kullanımına karşı çıktı

Fransızcada İngilizce'deki they/them (onlar/onları) zamirinin resmi bir karşılığı olmamasına rağmen kapsayıcı yazılarda, il (he) ve elle (she) sözcüklerinin karışımı olan ve "yell" olarak telaffuz edilen iel (tekil) ya da iels (çoğul) tercih ediliyor.

Kapsayıcı yazım artık sosyalist liderliğindeki Paris Konseyi ve Sorbonne tarafından kullanılırken, Fransız diliyle ilgili konuları yöneten devlet organı Academie Française gibi bazı kurumlar sistemi Amerikan "duyarcı" kültürünün bir semptomu diyerek reddetmeye devam ediyor.

Hatta 2017'de Konsey, bu biçimin kapsayıcılığı teşvik etmeye ters düştüğüne ve "Fransız dilinin uygulanmasına ve anlaşılmasına zarar verdiğine" karar vermişti.