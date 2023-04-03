Fransız bakanın Playboy dergisi pozu kriz çıkardı

BAŞBAKAN: UYGUN DEĞİL

Schiappa'nın Playboy kapağında yer alması, aralarında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un da olduğu pek çok siyasetçinin eleştirilerine neden oldu.

CNN'e konuşan, Başbakan'a yakın bir kaynak, Borne'un Playboy kapağı için yorumunun, "Özellikle bu dönemde uygun olmadığı" şeklinde olduğunu belirtti. Fransa'da yeni emeklilik yasasına yönelik tepkiler ve protestolar halen sürüyor.