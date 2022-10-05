Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti

Aralarında Isabelle Hubert, Juliette Binoche ve Marion Cotillard’ın bulunduğu Fransız oyuncular, başörtüsü kurallarına göre örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne tepki olarak saçlarını kesti.

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti - 1

İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken ünlü Fransız oyuncular saçlarını keserek protestolara destek verdi.

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti - 2

SAÇLARINI KESTİLER

50’den fazla Fransız oyuncu, 22 yaşındaki Amini için saçlarını kestikleri bir video yayınlayarak bir video kampanyası başlattı. İran’daki kadınların özgürlüğünü savunan oyuncuların arasında Hollywood’da da ün yapmış pek çok isim bulunuyor.

(Marion Cotillard)

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti - 3

"ÖZGÜRLÜK İÇİN"

Sosyal medya hesabında video kampanyasını yayınlayan Binoche, “Özgürlük için” diyerek saçlarını kesti. 

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti - 4

50'DEN FAZLA OYUNCU DESTEK VERDİ

Isabelle Adjani, Berenice Bejo, Juliette Binoche, Laure Calamy, Marion Cotillard, Julie Gayet, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert ve Alexandra Lamy kampanyada yer alan isimlerden birkaçı.

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti - 5

Video, İranlı sanatçı Gandom’un İtalyan devrim şarkısı “Bella Ciao”ın Farsça versiyonunu seslendirmesiyle sona erdi.

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti - 6

"DESTEĞİNİZİ İSTİYORLAR"

Yapılan açıklamada ise “Mahsa’nın 16 Eylül’deki ölümünden beri kadınların öncülük ettiği İranlılar, bu olayı protesto etmek adına hayatını riske atıyor. Bu insanlar en temel özgürlük haklarına ulaşmayı umuyorlar. Bu kadınlar, bu erkekler desteğinizi istiyorlar” ifadeleri yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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