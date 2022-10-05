Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti

"DESTEĞİNİZİ İSTİYORLAR"

Yapılan açıklamada ise “Mahsa’nın 16 Eylül’deki ölümünden beri kadınların öncülük ettiği İranlılar, bu olayı protesto etmek adına hayatını riske atıyor. Bu insanlar en temel özgürlük haklarına ulaşmayı umuyorlar. Bu kadınlar, bu erkekler desteğinizi istiyorlar” ifadeleri yer alıyor.

