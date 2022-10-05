Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti

İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken ünlü Fransız oyuncular saçlarını keserek protestolara destek verdi.
50’den fazla Fransız oyuncu, 22 yaşındaki Amini için saçlarını kestikleri bir video yayınlayarak bir video kampanyası başlattı. İran’daki kadınların özgürlüğünü savunan oyuncuların arasında Hollywood’da da ün yapmış pek çok isim bulunuyor.
(Marion Cotillard)
Sosyal medya hesabında video kampanyasını yayınlayan Binoche, “Özgürlük için” diyerek saçlarını kesti.
Isabelle Adjani, Berenice Bejo, Juliette Binoche, Laure Calamy, Marion Cotillard, Julie Gayet, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert ve Alexandra Lamy kampanyada yer alan isimlerden birkaçı.
Video, İranlı sanatçı Gandom’un İtalyan devrim şarkısı “Bella Ciao”ın Farsça versiyonunu seslendirmesiyle sona erdi.
Yapılan açıklamada ise “Mahsa’nın 16 Eylül’deki ölümünden beri kadınların öncülük ettiği İranlılar, bu olayı protesto etmek adına hayatını riske atıyor. Bu insanlar en temel özgürlük haklarına ulaşmayı umuyorlar. Bu kadınlar, bu erkekler desteğinizi istiyorlar” ifadeleri yer alıyor.