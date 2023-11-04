Friends yıldızı Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı
Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran ünlü aktör Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını yasa boğan oyuncunun yalnızca ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı.
Friends dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.
Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan Perry, 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak. Toksikoloji raporunun çıkmasının zaman alacağı belirtilmişti.