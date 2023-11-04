Friends yıldızı Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı

SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN

Perry’nin son Instagram paylaşımı da jakuziden bir fotoğraftı. Fotoğrafta ünlü aktör, evinin jakuzisinde kulaklıklarıyla görülüyor. Ünlü yıldızın son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefon ile numaralı gözlük almaya gittiği öğrenildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü aktörü jakuzide tepkisiz bir şekilde bulan asistanı acil yardım çağırdı. 911 ekipleri 16.07'de yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu.