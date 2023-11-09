Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme

Perry'nin eve gelmeden önce iki saat boyunca, tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu oynadığı, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilmişti.

Ölümü sonrası polis tarafından yapılan olay yeri araştırmasında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemiş ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlanmıştı.