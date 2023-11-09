Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry'nin ani ölümü sonrası resmi ölüm raporunun açıklanması bekleniyor. Ölüm belgesinin açıklanmasının ertelenmesi, ölüm nedeniyle ilgili gizemin daha da büyümesine yol açtı.

Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme - 1

Geçen ay evindeki jakuzide ölü bulunan ve ölümüyle hayranlarını yasa boğan Friends dizisi oyuncusu Matthew Perry’nin ölüm nedeni hala araştırılıyor.

54 yaşında hayata veda eden aktörün ölüm nedeni belgesinin açıklanması ertelendi. Bu erteleme, ölüm nedeniyle ilgili gizemin daha da büyümesine yol açtı.

The Blast'ın haberine göre, Perry'nin resmi ölüm raporu, daha fazla soruşturma ve toksikoloji raporu sağlanana kadar ertelendi.

N-LIFE HABERLERİ

Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme - 2

Perry, 28 Ekim'de, evindeki jakuzide hareketsiz halde bulunmuş, asistanının çağırdığı ilkyardım ekipleri, oyuncunun öldüğünü tespit etmişti. İlk belirlemelere göre oyuncunun boğulmuş olabileceği açıklanmıştı.

Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme - 3

Perry'nin eve gelmeden önce iki saat boyunca, tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu oynadığı, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilmişti.

Ölümü sonrası polis tarafından yapılan olay yeri araştırmasında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemiş ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlanmıştı.

Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme - 4

Ünlü aktör, geçmişte alkol sorunu yaşamış, ve rehabilitasyon görmüştü. Alkolle mücadelesini “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) adlı anı kitabında açıkça anlatmıştı. Ölümünden önce alkol alışkanlığından kurtulduğu biliniyordu. Yakınları da ölümü sonrası bu durumu doğruladı.

Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme - 5

Ölümüyle hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını yasa boğan ünlü aktör, kendisini üne kavuşturan Friends dizisinin çekildiği Warner Bros. stüdyolarına çok da uzak olmayan ve Michael Jackson, Lucille Ball ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin mezarının bulunduğu Forest Lawn mezarlığına defnedilmişti. Oyuncuyu uğurlamaya Friends dizisinden rol arkadaşları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer de gelmişti.

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