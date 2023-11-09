Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna gizemli erteleme
Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry'nin ani ölümü sonrası resmi ölüm raporunun açıklanması bekleniyor. Ölüm belgesinin açıklanmasının ertelenmesi, ölüm nedeniyle ilgili gizemin daha da büyümesine yol açtı.
Geçen ay evindeki jakuzide ölü bulunan ve ölümüyle hayranlarını yasa boğan Friends dizisi oyuncusu Matthew Perry’nin ölüm nedeni hala araştırılıyor.
54 yaşında hayata veda eden aktörün ölüm nedeni belgesinin açıklanması ertelendi. Bu erteleme, ölüm nedeniyle ilgili gizemin daha da büyümesine yol açtı.
The Blast'ın haberine göre, Perry'nin resmi ölüm raporu, daha fazla soruşturma ve toksikoloji raporu sağlanana kadar ertelendi.