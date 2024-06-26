Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir

Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğü açıklanmıştı. Soruşturmada şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir - 1

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedeni açıklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir - 2

"KAZA" OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir - 3

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklanmıştı ancak soruşturmada, Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.

People dergisinin haberine göre; soruşturmaya yakın kaynaklar Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada "sona yaklaşıldığını" ve "birden fazla kişinin" suçlanabileceğini iddia etti.

Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir - 4

"Kaza" olarak değerlendirilen ölümünde boğulma da etkili bir faktör olarak listelenmişti.

Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi. Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

2016 yılında BBC Radyo 2'ye verdiği röportajda oyuncu, içki ve uyuşturucu yüzünden Friends dizisinin üç yıllık çekimlerini hatırlamadığını söyledi.

Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir - 5

FRIENDS YILDIZLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamada "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.

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