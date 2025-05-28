Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı

Geçtiğimiz haftalarda video çekerken depreme yakalanan Fulya Zenginer ufak bir trafik kazası geçirdi.

Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı - 1

VİDEO ÇEKERKEN DEPREM OLDU

Küçük Kadınlar dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Eşi ve oğluyla keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Zenginer, 23 Nisan günü İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalanmıştı. Panik olan ünlü oyuncunun paylaştığı videoda sarsıntının şiddeti net bir şekilde görülürken; Zenginer hemen oğlu Milan'ın yanına koşmuştu.

Fulya Zenginer, paylaşımına "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" notunu düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı - 2

TRAFİK KAZASI SONRASI PAYLAŞIM

Zenginer, arkadan çarpan bir aracın neden olduğu ufak bir trafik kazası geçirdi. Aracın direksiyonunda eşi Kuntay Tarık Evren vardı. Kazada kimse yara almadı.

Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı - 3

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zenginer "Ağabey sabah sabah kendini de üzdü bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu) komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı - 4

"ADIM ÇIKACAKTI AZ DAHA"

"Adım çıkacaktı arkadaşlar. Her video çektiğinde bir olay oluyor diyeceklerdi valla. diyen oyuncu, "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde ne bizde. Fakat adım çıkacaktı az daha tam videoya kayda giriyordum arabada makyajımı yaparken size de böyle sevdiğim ürünleri gösterecektim, kayda giriyordum. İyi ki girmemişim, adım çıkacaktı ya" diye konuştu.

Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı - 5

2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Milan adını vermişti.

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