Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı

"ADIM ÇIKACAKTI AZ DAHA"

"Adım çıkacaktı arkadaşlar. Her video çektiğinde bir olay oluyor diyeceklerdi valla. diyen oyuncu, "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde ne bizde. Fakat adım çıkacaktı az daha tam videoya kayda giriyordum arabada makyajımı yaparken size de böyle sevdiğim ürünleri gösterecektim, kayda giriyordum. İyi ki girmemişim, adım çıkacaktı ya" diye konuştu.