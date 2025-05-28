Fulya Zenginer'den "Adım çıkacaktı" paylaşımı
Geçtiğimiz haftalarda video çekerken depreme yakalanan Fulya Zenginer ufak bir trafik kazası geçirdi.
VİDEO ÇEKERKEN DEPREM OLDU
Küçük Kadınlar dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Eşi ve oğluyla keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Zenginer, 23 Nisan günü İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalanmıştı. Panik olan ünlü oyuncunun paylaştığı videoda sarsıntının şiddeti net bir şekilde görülürken; Zenginer hemen oğlu Milan'ın yanına koşmuştu.
Fulya Zenginer, paylaşımına "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" notunu düştü.