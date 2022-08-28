Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birlikte görüntülendi

Haberler | 28.08.2022 - 11:54 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 12:06
Üç yıl önce aynı dizide başrolleri paylaşan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat birlikte görüntülendi.
Hayranlarının objektiflerine takılan çiftin görüntüleri aşk iddialarını güçlendirdi.
2019 yılında Her Yerde Sen adlı dizide beraber rol alan çift hakkında sık sık aşk söylentileri ortaya atılıyordu.
Pusat, iddialar hakkında daha önce “Sadece arkadaşız” açıklamasında bulunmuştu
Çiftin sarılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu.