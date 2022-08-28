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Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birlikte görüntülendi

Haberler | 28.08.2022 - 11:54 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 12:06

Bir dönem Her Yerde Sen adlı dizide beraber rol alan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın hakkında çıkan aşk iddialarının ardından çift birlikte görüntülendi.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birlikte görüntülendi - 1

Üç yıl önce aynı dizide başrolleri paylaşan ile birlikte görüntülendi.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birlikte görüntülendi - 2

Hayranlarının objektiflerine takılan çiftin görüntüleri aşk iddialarını güçlendirdi.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birlikte görüntülendi - 3

2019 yılında Her Yerde Sen adlı dizide beraber rol alan çift hakkında sık sık aşk söylentileri ortaya atılıyordu.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birlikte görüntülendi - 4

Pusat, iddialar hakkında daha önce “Sadece arkadaşız” açıklamasında bulunmuştu

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birlikte görüntülendi - 5

Çiftin sarılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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