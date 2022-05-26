Futbolcu Joao Felix'i sevgilisi Margarida Corceiro aldatıyor iddiası

Haberler | 26.05.2022 - 14:40
Portekizli futbolcu Joao Felix'in (22) sevgilisi Margarida Corceiro (19) tarafından Sporting Lizbonlu Pedro Porro'yla aldatıldığı öne sürüldü.
Pedro Porro'nun geçtiğimiz günlerde maç sonunda formasını Corceiro'ya verdiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle iddialar şiddetini artırdı.
Gelişmelerin ardından ise Pedro Porro sosyal medya hesabından gündeme getirilen olayların çirkin ve asılsız olduğunu söyledi.
Porro yaptığı paylaşımda "Söylenenler çok rahatsız edici. Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok" dedi.
Felix ile Corceiro ile bir yılı aşkın süredir birlikteydi.