Futbolcu Joao Felix'i sevgilisi Margarida Corceiro aldatıyor iddiası

Haberler | 26.05.2022 - 14:40

Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix'in sevgilisi Margarida Corceiro tarafından Sporting Lizbonlu Pedro Porro'yla aldatıldığı iddia edildi. Pedro Porro iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor" dedi.

Futbolcu Joao Felix'i sevgilisi Margarida Corceiro aldatıyor iddiası - 1

Portekizli futbolcu Joao Felix'in (22) sevgilisi Margarida Corceiro (19) tarafından Sporting Lizbonlu Pedro Porro'yla aldatıldığı öne sürüldü.

Futbolcu Joao Felix'i sevgilisi Margarida Corceiro aldatıyor iddiası - 2

Pedro Porro'nun geçtiğimiz günlerde maç sonunda formasını Corceiro'ya verdiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle iddialar şiddetini artırdı.

Futbolcu Joao Felix'i sevgilisi Margarida Corceiro aldatıyor iddiası - 3

Gelişmelerin ardından ise Pedro Porro sosyal medya hesabından gündeme getirilen olayların çirkin ve asılsız olduğunu söyledi.

Futbolcu Joao Felix'i sevgilisi Margarida Corceiro aldatıyor iddiası - 4

Porro yaptığı paylaşımda "Söylenenler çok rahatsız edici. Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok" dedi.

Futbolcu Joao Felix'i sevgilisi Margarida Corceiro aldatıyor iddiası - 5

Felix ile Corceiro ile bir yılı aşkın süredir birlikteydi.

N-LIFE HABERLERİ

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