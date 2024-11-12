Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, birkaç ay önce ilişkilerine ikinci şans vermişti. Şimdilerde mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e ardından da Uruguay'a gitti. İkili, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları - 1

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, birlikteliklerini geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. İkili, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları - 2

AŞKLARI DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Ayrılıktan 8 ay sonra ilişkilerine ikinci bir şans daha veren ünlü çiftin şimdilerde mutlu birlikteliği sürüyor.

Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları - 3

TATİLE ÇIKTILAR

Keyifli anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan Lucas Torreira ile Devrim Özkan, liglere milli ara verilmesinin ardından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e gitti.

Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları - 4

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, Arjantin'den sonra Uruguay'a geçti. Torreira ile Özkan'a yolculuklarında Fernando Muslera ve Mauro Icardi de eşlik etti.

Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları - 5

"HAYATIMI BİR ARAYA GETİREN ANLAR"

Torreira, sevgilisi Özkan ile tatilden paylaştığı kareye "Hayatımı bir araya getiren anlar" notunu düştü.

Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları - 6

Futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın aşk dolu tatil pozları büyük ilgi gördü.

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