Futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu tatil pozları
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, birkaç ay önce ilişkilerine ikinci şans vermişti. Şimdilerde mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e ardından da Uruguay'a gitti. İkili, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, birlikteliklerini geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. İkili, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.