Futbolcu Mustafa Muhammed’in cipinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Şişli Merkez Mahallesi’nde önceki hafta Salı günü saat 14.00 sıralarında yaşanan kazada, Galatasaray’ın Fransız takım Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’in lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı. Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yanmıştı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralanmıştı.