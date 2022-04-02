Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti

Haberler | 02.04.2022 - 10:21
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı (25) sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Miss Turkey 2021 ikincisi seçilen Cemrenaz Turhan ile birlikte olduklarını açıkladı.
Yazıcı ve Turhan, ortak yaptıkları paylaşıma "1 Nisan şakası değil" notunu ekledi.
Trabzonspor'da yıldızı parlayan ardından Fransa'da Lille forması giyen Yazısı şu sıralar kariyerine Rusya'nın CSKA Moskova takımında devam ediyor.
2021 Miss Turkey’de ikinci olan ve Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda.
Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği bölümünde eğitimine devam ediyor.
İşte Turhan'ın Instragram hesabından öne çıkan diğer kareler...