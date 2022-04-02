Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti

Haberler | 02.04.2022 - 10:21

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan birlikteliklerini yayınladıkları fotoğrafla duyurdu.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 1

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı (25) sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Miss Turkey 2021 ikincisi seçilen Cemrenaz Turhan ile birlikte olduklarını açıkladı.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 2

Yazıcı ve Turhan, ortak yaptıkları paylaşıma "1 Nisan şakası değil" notunu ekledi.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 3

Trabzonspor'da yıldızı parlayan ardından Fransa'da Lille forması giyen Yazısı şu sıralar kariyerine Rusya'nın CSKA Moskova takımında devam ediyor.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 4

2021 Miss Turkey’de ikinci olan ve Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 5

Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği bölümünde eğitimine devam ediyor.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 6

İşte Turhan'ın Instragram hesabından öne çıkan diğer kareler...

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 7
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 8
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 9
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile tescilli güzel Cemrenaz Turhan aşklarını ilan etti - 10

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