Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı

Sinemanın ünlüleri önceki akşam İngiltere'nin başkenti Londra'daki film galasında buluştu. James Bond serisine veda eden Daniel Craig'in başrolleri Kate Hudson, Ethan Hawke, Edward Norton ile birlikte üstlendiği 'Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven' (Glass Onion: A Knives Out Mystery) adlı yapım, Londra Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterildi.
Filmin başrol oyuncuları, kırmızı halıda basına poz verdi.
Gecenin en ilginç fotoğraflarını, sinemanın en uzun boylu kadın oyuncularından biri Gwendoline Christie verdi.
Rol aldığı Game of Thrones dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yapan 43 yaşındaki Christie, kapanış gecesinin konuklarından biriydi. Christie hem ilginç tasarımlı elbisesi hem de giydiği topuklu ayakkabılarla daha da uzayan boyu sayesinde galaya katılan ünlü isimleri geride bıraktı.
Boyu 1.91 metre olan İngiliz oyuncu, bir ara kırmızı halıda Glass Onion: A Knives Out Mystery filminin yönetmeni Rian Johnson ile bir araya gelip sohbet etti. İkili, 2017 yılında The Last Jedi adlı filmde birlikte çalışmıştı. Christie ile 1.66 metre boyundaki yönetmen Johnson'ın derin sohbeti de objektiflere böyle yansıdı.
İşte Gwendoline Christie'nin kırmızı halı pozları ve galaya katılan diğer oyuncular...
Edward Norton
Kate Hudson
Kathryn Hahn
Andy Serkis ve Lorraine Ashbourne
Janelle Monae
Lara Pictet
Jessica Henwick