Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı

Boyu 1.91 metre olan İngiliz oyuncu, bir ara kırmızı halıda Glass Onion: A Knives Out Mystery filminin yönetmeni Rian Johnson ile bir araya gelip sohbet etti. İkili, 2017 yılında The Last Jedi adlı filmde birlikte çalışmıştı. Christie ile 1.66 metre boyundaki yönetmen Johnson'ın derin sohbeti de objektiflere böyle yansıdı.