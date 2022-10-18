Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı

Başrollerde Daniel Craig'in yanı sıra Kate Hudson, Ethan Hawke, Edward Norton'ın yer aldığı 'Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven' (Glass Onion: A Knives Out Mystery) adlı film, Londra Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterildi. Başrol oyuncularının bir araya geldiği prömiyerde, sinemanın en uzun kadınlardan olan Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie, kırmızı halıya damga vurdu.

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 1

Sinemanın ünlüleri önceki akşam İngiltere'nin başkenti Londra'daki film galasında buluştu. James Bond serisine veda eden Daniel Craig'in başrolleri Kate Hudson, Ethan Hawke, Edward Norton ile birlikte üstlendiği 'Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven' (Glass Onion: A Knives Out Mystery) adlı yapım, Londra Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterildi.

Filmin başrol oyuncuları, kırmızı halıda basına poz verdi. 

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 2

Gecenin en ilginç fotoğraflarını, sinemanın en uzun boylu kadın oyuncularından biri Gwendoline Christie verdi.

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 3

Rol aldığı Game of Thrones dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yapan 43 yaşındaki Christie, kapanış gecesinin konuklarından biriydi. Christie hem ilginç tasarımlı elbisesi hem de giydiği topuklu ayakkabılarla daha da uzayan boyu sayesinde galaya katılan ünlü isimleri geride bıraktı.

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 4

Boyu 1.91 metre olan İngiliz oyuncu, bir ara kırmızı halıda Glass Onion: A Knives Out Mystery filminin yönetmeni Rian Johnson ile bir araya gelip sohbet etti. İkili, 2017 yılında The Last Jedi adlı filmde birlikte çalışmıştı. Christie ile 1.66 metre boyundaki yönetmen Johnson'ın derin sohbeti de objektiflere böyle yansıdı.

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 5

İşte Gwendoline Christie'nin kırmızı halı pozları ve galaya katılan diğer oyuncular...

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 6

Edward Norton

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 7

Kate Hudson

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 8

Kathryn Hahn

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 9
Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 10

Andy Serkis ve Lorraine Ashbourne

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 11
Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 12

Janelle Monae

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 13
Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 14

Lara Pictet

Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 15
Game of Thrones yıldızı Gwendoline Christie galayı gölgede bıraktı - 16

Jessica Henwick

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