Gamze Erçel-Caner Yıldırım çifti depremden kurtulan bir bebeğe aile olacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye de afet bölgesi için seferber oldu.
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, "Biz eşimle böyle bir şeye karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız" açıklamasını yaptı.
Erçel, sözlerine "Lütfen enerjinizi, motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın. Hayattakileri yaşatmamız için on gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak, çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak.
Kimseye kızmayın 'sen niye bir şey yapmıyorsun' diye. Onların da bir planı vardır" diye devam etti.
Benzer bir paylaşım da şarkıcı Petek Dinçöz'den geldi. Dinçöz, Instagram hesabından "Eşim Nida Büyükbayrakdar ve ben depremde kimsesiz kalmış bir çocuğumuzun koruyucu ailesi olmak ve bu sorumluluğu almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Ünlü şarkıcının bazı takipçileri; "Şayet bu konuda ciddiyseniz gidin bu talebinizi ilgili devlet kurumlarına yapın. Burada paylaşmanızın sebebi nedir?", "Bunu buraya yazmasanız da müracaat etseniz kurumlara", "e-Devlet'ten başvurun", "Burdan hiç kimse size bu konuda yardımcı olamaz devlet yetkililerine yazmanız gerekiyor" şeklinde yorumlar yazdı.
Petek Dinçöz, resmi makamlar üzerinden başvuru yapmak yerine böyle bir yolu tercih ettiği için gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü isim, "Bu günlerde bile insanlıktan nasibini alamamışsınız ki kötü yorumlar yapıyorsunuz (reklam diye). e-Devlet'ten ikametgahım eşimle ayrı yerlerde gözüktüğü için başvurumu tamamlayamıyorum ve benim sayfam olduğu için de buradan hızlı çözümü gittim. Yarın da eksikleri tamamlayıp, e-Devlet'ten başvuracağız" ifadelerini kullandı.