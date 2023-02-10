Gamze Erçel-Caner Yıldırım çifti depremden kurtulan bir bebeğe aile olacak

"EŞİMLE İKAMETGAHIMIZ AYRI YERLERDE"

Petek Dinçöz, resmi makamlar üzerinden başvuru yapmak yerine böyle bir yolu tercih ettiği için gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü isim, "Bu günlerde bile insanlıktan nasibini alamamışsınız ki kötü yorumlar yapıyorsunuz (reklam diye). e-Devlet'ten ikametgahım eşimle ayrı yerlerde gözüktüğü için başvurumu tamamlayamıyorum ve benim sayfam olduğu için de buradan hızlı çözümü gittim. Yarın da eksikleri tamamlayıp, e-Devlet'ten başvuracağız" ifadelerini kullandı.