Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler

"ÇOK İYİ ANLAŞACAĞIMIZ BİR HAYATIMIZ OLACAK"

Evlilik haberleri sonrası Reshad Strik, nikahtan kareleri "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Biz inşallah cennette de beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" notuyla paylaşmıştı.