Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile birkaç ay önce dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten Özçelik, eşine övgüler yağdırdı.

Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler - 1

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu, eski oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuş ve "Ailenin Yeni Üyesi" adlı proglamla tanınan oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

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Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler - 2

"ÇOK İYİ ANLAŞACAĞIMIZ BİR HAYATIMIZ OLACAK"

Evlilik haberleri sonrası Reshad Strik, nikahtan kareleri "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Biz inşallah cennette de beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" notuyla paylaşmıştı.

Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler - 3

BALAYI YERİNE YARDIM İÇİN TANZANYA'YA GİTTİLER

Çift, balayı yerine Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım götürmüştü. Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar veren ikili Hz. Hatice Külliyesi'ne fidan dikmişti.

Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler - 4

"EŞİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN KOCAM"

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, bu kez Afganistan'a gitti. Özçelik, eşiyle çekilen fotoğrafını paylaştı.

Eşinden özvgüyle bahseden ünlü isim, paylaşımına "Her seferinde tatile gitmek yerine zorlu hayır yolculuklarında sınırı zorlamayı tercih eden, eşini yalnız bırakmayan kocam. En iyisi olduğun için teşekkür ederim. Hayatım olduğun için teşekkürler" ifadelerini not düştü.

Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler - 5

Öte yandan Gamze Özçelik, eşinin 43. yaşını da "Doğum günün kutlu olsun kalbim" diyerek kutlamıştı.

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