Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler
Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile birkaç ay önce dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten Özçelik, eşine övgüler yağdırdı.
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu, eski oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuş ve "Ailenin Yeni Üyesi" adlı proglamla tanınan oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.