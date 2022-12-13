Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları)

Kış aylarında açık renklerden uzak duranlar için bu tarz saten kumaşta bir ceket, gardırobunuzun yıldız parçası olabilir.
(Caroline Daur)
Etek boyu ile eşit hizada biten blazer ceketler, soğuk havalarda oldukça kurtarıcı olabilir.
(Leonie Hanne)
Vücudunuzun şeklini alan kalıp gibi ceketler yerine geniş kesim blazer ceketleri de tercih edebilirsiniz.
(Rosie Huntington Whiteley)
Kırmızı halıda da sık sık karşımıza çıkan blazer ceketleri, aynı renkteki bluz ve pantolonla kombinleyerek sade ama şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
(Selena Gomez)
Soğuk havalar koyu renkleri çağrıştırsa da canlı renklere de bu sezon şans vermekte fayda var.
(Viky Rader)
Kış aylarının sevilen kumaşı tüvit, blazer ceketlerde de oldukça şık bir görünüm vadediyor.
(Marie Louduvillier)
İşte blazer ceket kombinlerken ilham alabileceğiniz birkaç görünüm...
(Valentina Ferragni)
Irma Oganova
Madison Chertow
(Pernille Teisbaek)