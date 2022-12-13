Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları)

Son yıllarda özellikle ‘maskülen’ tavrın temsilcisi olan blazer ceketler, soğuk havalarda da hakimiyetini sürdürüyor. Pek çok farklı kombinle stilinize uyarlayabileceğiniz ceketler, dolabın kurtarıcı parçaları arasına girdi. İster şık bir akşam yemeğine giderken ister arkadaşlarınızla kahve içmeye giderken giyebileceğiniz blazer ceketlerin kombin seçenekleri için okumaya devam edin...

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 1

Kış aylarında açık renklerden uzak duranlar için bu tarz saten kumaşta bir ceket, gardırobunuzun yıldız parçası olabilir.

(Caroline Daur)

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 2

Etek boyu ile eşit hizada biten blazer ceketler, soğuk havalarda oldukça kurtarıcı olabilir.

(Leonie Hanne)

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 3

Vücudunuzun şeklini alan kalıp gibi ceketler yerine geniş kesim blazer ceketleri de tercih edebilirsiniz.

(Rosie Huntington Whiteley)

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 4

Kırmızı halıda da sık sık karşımıza çıkan blazer ceketleri, aynı renkteki bluz ve pantolonla kombinleyerek sade ama şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

(Selena Gomez)

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 5

Soğuk havalar koyu renkleri çağrıştırsa da canlı renklere de bu sezon şans vermekte fayda var.

(Viky Rader)

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 6

Kış aylarının sevilen kumaşı tüvit, blazer ceketlerde de oldukça şık bir görünüm vadediyor.


(Marie Louduvillier)

İşte blazer ceket kombinlerken ilham alabileceğiniz birkaç görünüm...

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 7

(Valentina Ferragni)

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 8

Irma Oganova

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 9

Madison Chertow

Gardırobun maskülen temsilcisi: Blazer ceketler (Blazer ceketleri kombinleme yolları) - 10

(Pernille Teisbaek)

N-LIFE HABERLERİ

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