Gecenin Ucunda 2 Kasım Çarşamba yeni bölüm fotoğrafları

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 2 Kasım Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
2 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle:
Macide, Işık Ailesi’nden uzak durmakta kararlıdır fakat Handan’ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım’la baş başa bir yolculuğa çıkar. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım’ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şoke olur.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her çarşamba Star’da ekrana geliyor.