Gecenin Ucunda 4. yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

'Gecenin Ucunda', yeni bölümüyle 26 Ekim Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Kazım, Ahmet ve Macide’yi yeni bir sayfa açmaya davet eder ama aslında kafasında başka bir plan vardır. Ahmet, aşkı için Kazım’a rest çeker ve planını açıklar.
Bir an önce Macide’yle evlenmeyi kafasına koyan Ahmet, Kazım araya girdiği takdirde onunla da bir daha görüşmeyeceğini söyler. Tüm bu çekişmeden habersiz Macide, kendini Nermin’in kıskançlık oklarının hedefinde bulur.
Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her çarşamba Star’da…