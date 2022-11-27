Gecenin Ucunda 9. yeni bölüm konusu: Kazım hayal kırıklığı yaşıyor

'Gecenin Ucunda' yeni bölümüyle 29 Kasım Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Macide’nin geceyi Ahmet’le birlikte geçirdiği şüphesi Kazım’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Macide bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye uğraşsa da Kazım hemen ikna olmaz. İkili arasında buzları eriten, Kazım’ın sokaklardan kurtardığı Miraç olur. Kendi yolunu çizme zamanı geldiğini anlayan Kazım, Nini’ye boşanmak istediğini söyler.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her salı Star’da.