Gecenin Ucunda dizisinde canlı canlı mezara girdiler

Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun başrolleri paylaştığı Star TV dizisi Gecenin Ucunda, çok konuşulmaya devam ediyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde yer alan bir sahne, büyük ilgi çekti.
Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda'nın son bölümünde, hikayede yer alan Işık ailesi, canlı canlı mezara girip ölüm deneyimi yaşadı ve kendi cenazelerini hayal etti.
Özge Özder'in bir şifacı olan Sara'yı canlandırdığı sahnede, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı karakterler mezara girdi.
'Ölüm terapisi' adı verilen sahnede Işık ailesinin fertleri, mezarda ölüm deneyimi yaşadı. Sahne, izleyenleri derinden etkiledi.
Beşinci bölümüyle 2 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen Gecenin Ucunda dizisinde,Ahmet ve Nermin’in baskınıyla neye uğradığını şaşıran Macide'nin tepkisi ağır oldu. Kazım da ikiliye fena çıkıştı. Ahmet hastaneye giderek Korkut'u gerçeği Macide’ye söylememesiyle ilgili tehdit etti.
Nermin, Macide’den özür dilemeye gitti ancak asıl amacı Macide’nin telefonuna program yükleyerek nerede olduğunu takip etmekti. Nermin aynı programı Kazım’ın telefonuna da yükledi.
Vedat ve Handan ilişkisinden haberdar olan Kazım, Vedat'ın istifasını engellemek için bir plan yaptı ve Macide’den Handan’ın yerini öğrendi. Kazım ve Macide ikilinin yanına gitti.
Kazım, Vedat’ın karısını da getirince ortalık iyice karıştı. Vedat, Handan’dan ayrılmayı kabul etmediğini söyledi. Öfkeden gözü dönen karısı Vedat’ı bıçakladı!
Dönüşte Kazım, Macide’nin otelinin kapısında atak geçirince, Macide dinlenmesi için onu odasına çıkardı. Ahmet’in gece kulübü işinin başına geçmesini bir türlü kabul etmeyen Cihangir, Ahmet’i alt etmek için tüm kozlarını kullandı.
Tunç’un gizli kamera kayıtlarını eline geçiren Cihangir, karşılığında Tunç’un elindeki Ahmet’in Korkut’a çarptığı görüntüleri aldı. Korkut’u da hastaneden çıkarıp evine götürdü.
Macide’nin odasında sakinleşen Kazım uyuyakaldı. Bu sırada Macide, Kazım’ın cebindeki mektubu okuyunca büyük bir şok yaşadı!
İzleyicinin yoğun ilgisi ile Gecenin Ucunda, AB kategorisinde en çok izlenen dizi olarak geceye damga vurdu.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Masalsı aşk hikayesiyle Gecenin Ucunda her çarşamba Star’da.