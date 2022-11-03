Gecenin Ucunda dizisinde canlı canlı mezara girdiler

Vedat ve Handan ilişkisinden haberdar olan Kazım, Vedat'ın istifasını engellemek için bir plan yaptı ve Macide’den Handan’ın yerini öğrendi. Kazım ve Macide ikilinin yanına gitti.



Kazım, Vedat’ın karısını da getirince ortalık iyice karıştı. Vedat, Handan’dan ayrılmayı kabul etmediğini söyledi. Öfkeden gözü dönen karısı Vedat’ı bıçakladı!

Dönüşte Kazım, Macide’nin otelinin kapısında atak geçirince, Macide dinlenmesi için onu odasına çıkardı. Ahmet’in gece kulübü işinin başına geçmesini bir türlü kabul etmeyen Cihangir, Ahmet’i alt etmek için tüm kozlarını kullandı.