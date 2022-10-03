Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da

Star’ın merakla beklenen 'Gecenin Ucunda' dizisi ilk bölümüyle çarşamba akşamı başlıyor. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da - 1

Macide ile Kazım’ın hikayesinin şans eseri kesişmesi, ikisinin de hayatlarını tahmin edemeyecekleri şekilde değiştirecek. İçindeki sesi dinleyip ‘şifa’ dağıtmak için yola çıkan Macide ile iş hayatındaki başarısını kişisel hayatına taşıyamayan ‘Kazım’ın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 

Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da - 2

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun en iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda', büyülü dünyasının kapılarını çarşamba akşamı Star’da açıyor. Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizide Neslihan Atagül Doğulu ‘Macide’, Kadir Doğulu ise ‘Kazım’ karakterine hayat verecek.

Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da - 3

İLK BÖLÜMÜN KONUSU

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. 

Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da - 4

Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide’nin hayatı Işık Ailesi’yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir.

Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da - 5

Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet’in ağabeyi Kazım’dan (Kadir Doğulu) etkilenir.

Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da - 6

Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım’ın evli olmasıdır. Macide’nin gelişiyle Işık Ailesi’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Gecenin Ucunda ilk bölümüyle 5 Ekim'de Star'da - 7

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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