Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan ‘Gecenin Ucunda' dizisinin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde; Kazım (Kadir Doğulu) tüm ailenin huzurunda Macide’yi (Neslihan Atagül) Ahmet’e istedikten sonra Macide, Kazım’la yüzleşir ve arasına mesafe koyar.