Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan ‘Gecenin Ucunda' dizisinin 15 Kasım Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde; Kazım (Kadir Doğulu) tüm ailenin huzurunda Macide’yi (Neslihan Atagül) Ahmet’e istedikten sonra Macide, Kazım’la yüzleşir ve arasına mesafe koyar.
Macide, Ahmet’e (Sarp Levendoğlu) artık görüşmek istemediğini söyler. Ahmet son çare olarak Kazım’dan yardım ister.
Macide’den uzak durmakta zorlanan Kazım, Ahmet’e yardım etme bahanesiyle tehlikeli bir oyuna başlar.
'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda; Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı; masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her salı Star’da…