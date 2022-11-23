Gecenin Ucunda'da Ahmet ve Nermin'den hain plan! 'Yaktın Macide'yi'

MERT İLE KAZIM KARŞI KARŞIYA

Kendisine “Evet Mert efendi ne demek oluyor o mesaj?” diye seslenen Kazım'a yanıt veren Mert, tesadüfen tanışmadıklarını, Simin’in ölümüyle ilgili gerçekleri öğreneceğini ve onun kardeşinden öte beraber büyüdüğü kuzeni olduğunu ifade etti.

Ardından Kazım'a “Simin’i sen mi öldürdün? Yoksa seni kıskanan karın mı ya da kardeşin Cihangir mi? Yarına kadar müddetin var. Avukatlarına söyle, şirketi benim üzerime geçirecek bir anlaşma hazırlasınlar” diye emir verdi.