Gecenin Ucunda'da Ahmet ve Nermin'den hain plan! 'Yaktın Macide'yi'

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan, Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda, yeni gününde 22 Kasım akşamında ekrana geldi. Dizide Macide ile Kazım arasında yaşananların yanı sıra Ahmet ve Nermin'in Macide'ye kurduğu tuzak gündem oldu.
Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünde; Kazım’ın kendisini öpmesiyle allak bullak olan Macide, olanı biteni belli etmemeye çalışırken; Nermin hem eşini hem de onu sıkıştırdı. Gece sonu Handan ile dertleşen Macide, Selim'e nasıl aşık olduğunu sorup kendi fikirlerini paylaştı. Handan ise arkadaşına “Bugün anladım ki senin derdin benimle değil. Senin derdin kendinle. Rica ediyorum benim aşkımı, duygularımı küçümseme…” dedi.
Sabah kalkar kalkmaz Ahmet'i arayan Nermin, ona "Sizin birlikte olmanız lazım. Aradan o duvarın kalkması lazım. Bir önerim var ama sana güvenmiyorum. Manyaklaşmayacağını bilsem söyleyeceğim. Belki de manyaklaşmaya ihtiyacın vardır" dedi.
Ertesi gün Macide ile yüzleşen Kazım, ona ne hissettiğini sordu. Macide de “Nefret... Beni bu duruma düşürdüğün için senden nefret ediyorum. Kardeşini, karını, o masadaki herkesi çiğneyecek kadar bencil olduğun için senden nefret ediyorum” sözleriyle yanıt verdi.
Macide'nin evli bir adamla olmayacağını öğrenen Kazım, psikoloğunu arayarak ona boşanırlarsa Nermin'in intihar edip etmeyeceğini sordu. Bu sırada Sara'ya giden Macide ise Kazım'ın kendini öptüğünü ona anlattı. Arkadaşına tavsiye veren Sara da iyileşmeden kimseye şifa olamayacağını hatırlattı.
Kafası bir hayli karışan ve içinde bulunduğu durumdan hoşlanmayan Macide, annesi için kendisinden yardım isteyen Kazım'ın kliniğine gitti. Berrin Hanım'a yardımcı olmak için elinden geleni yapan Macide, sabaha kadar bekleyeceğini söyledi. Macide'nin omzunda uyuması hoşuna giden Kazım, Mert'ten gelen mesaj sonrası onun yanına gitti.
Aynı anlarda Kazım eve gelmediği için şüphelenen Nermin ise Cihangir'i de yanına alarak Macide'nin oteline gitti. Onun da odasında olmadığını öğrenince Ahmet'i de aradı. Nermin'in sözleri sonrası Sara'ya giden Ahmet Işık, onu adeta sorguya çekti.
Kendisine “Evet Mert efendi ne demek oluyor o mesaj?” diye seslenen Kazım'a yanıt veren Mert, tesadüfen tanışmadıklarını, Simin’in ölümüyle ilgili gerçekleri öğreneceğini ve onun kardeşinden öte beraber büyüdüğü kuzeni olduğunu ifade etti.
Ardından Kazım'a “Simin’i sen mi öldürdün? Yoksa seni kıskanan karın mı ya da kardeşin Cihangir mi? Yarına kadar müddetin var. Avukatlarına söyle, şirketi benim üzerime geçirecek bir anlaşma hazırlasınlar” diye emir verdi.
Kazım da Mert’le ilgili durumu Cihangir ile paylaştı. Ağabeyinin ardından Tunç ile ilgili kamera kayıtlarını inceleyen Cihangir, kayıp olan 23 numaralı odanın videosunu izledi. Tunç ile Simin’in videosunu gören Cihangir durumu Kazım ile paylaşınca ikili Tunç’u çağırdı. Ona telefon sinyalini bulduklarına dair blöf yapan Kazım, olanı biteni anlatması için zorladı.
Bunun üzerine Tunç, “Eğer beni sana satmasaydı, yaşıyor olacaktı” deyince Kazım çılgına döndü. Ona saldıran Kazım, “Senin yüzünden gencecik bir kız öldü. Sen benim çocuğumu öldürdün. Benim karım vicdan azabından bitkiye döndü” diyerek bağırdı.
Tunç, her şeyi istemeden yaptığını anlatınca Kazım; Simin’e sarhoş giden Nermin’in kızı kendisinin öldürdüğünü sandığını ve stresten de bebeğini düşürdüğünü anladı.
Hemen bir plan yapan Kazım Işık, Mert ile Tunç’u yüzleştirdi. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Kazım, Tunç’u polislere teslim etti.
O gece için Ahmet'i akşam yemeğine çağıran Macide ise ondan hoşlanmadığını ve arkadaşı gibi gördüğünü söylemek için restorana gitti. Ancak Macide, Nermin'in kendisine verdiği ilacı alan ve suyuna katan Ahmet ile konuşamadan kötü hissetti.
Durumu fırsata çevirmek isteyen Ahmet Işık da Macide'yi evine getirip yatağa yatırdı. Simin ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasıyla rahatlayan Kazım da Nermin'den öğrendiği buluşmayla ilgili içinde bir sıkıntı olduğunu söyleyerek kardeşi Ahmet'i ısrarla aradı.
Son sahnede ise ağabeyinin telefonunu açmayan Ahmet, Macide'ye çok güzel olduğunu söyleyerek yanına uzandı.
Kazım'ı kıskanan Nermin ile Ahmet'in Macide'ye oynadığı oyuna sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Olan her şey Nermin yüzünden",
"Nermin yaktın Macide'yi",
"Yetiş Kazım",
"Kazım şüphelenip gelip Macide'yi kurtarır bence",
"İnşallah Macide bu durumdan kurtulur da Ahmet'in gerçek yüzünü görür",
"Kazım ne çok derdin varmış meğer",
"Ahmet bu kadar kötü olamazsın",
"Kazım koş kurtar Macide'yi"
"Ahmet, Nermin'in etkisinde kalıyor",
"Kazım Işık bu durumu kurtarır"