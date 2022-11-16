Gecenin Ucunda'da Kazım şaşırttı! 'Bu aşk Macide'yi yakar'

KAZIM, MACİDE'Yİ KURTARDI

Görevlinin akşama kadar ya parayı ödemesini ya da oteli terk etmesini istediği Macide, kendisine yeni bir otel ararken, Ahmet sandığı Kazım ile yazışmaya başladı. Macide’ye birlikte otel aramayı teklif eden Kazım, ondan haber alamayınca endişelendi.

Hemen Balat’a giden Kazım, Macide’yi kilitlendiği odadan kurtardı. Durumu çaktırmamak için de kendisini Ahmet’in yolladığını ifade etti. Ancak Macide mesajlaştığı insanın Kazım olduğunu düşündüğünü Sara’ya itiraf etti.