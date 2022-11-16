Gecenin Ucunda'da Kazım şaşırttı! 'Bu aşk Macide'yi yakar'

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı ‘Gecenin Ucunda', yeni gününde 15 Kasım akşamında ekrana geldi. Dizide Macide ve Kazım arasında yaşananlar gündem oldu.
'Gecenin Ucunda' dizisinin son bölümünde; Kazım'ın davetiyle aile yemeğine katılan Macide, karşısında annesini görünce şoke oldu. Ardından herkesin içinde Kazım'ın kendisini Ahmet'e istemesi işleri karıştırdı. Kazım ile yalnız konuşmak isteyen Macide, "Sen mektuptan bu kadar mı korktun Kazım? Başka bir açıklaması yok çünkü bunun. Böyle kurtulmak istedin” diye hesap sordu. “Bunun üzerine mektup yok” diyen Kazım, “O terapi sırasında yazılmış duygusal bir şey. Yok mektup falan” şeklinde konuştu.
Sinirlenen Macide, "Ben kendimi suçladım. 'Bu evli barklı adamı bunları hissettirecek ne yaptım?' diye düşündüm günlerce, mideme ağrılar girdi. Sırf seni önemsediğim için, keşke sen de kendini bu kadar önemsesen. Benim duygularımın bir önemi yok mu? Sen kimsin ya! O mektubun doğruluğuyla ilgili bir hareket yaparsan yüzüne tokadı yapıştırırım. Sakın etrafımda dolaşma” ifadelerini kullandı.
Yaşananlara çok kızan Macide, Ahmet’i de tersleyerek; annesini alıp otele gitti. Macide ve annesi gittikten sonra kardeşi Ahmet’e taktik veren Kazım, “Macide’nin aradığı dürüstlük. Hediye falan yok. Git kapısında bekle, kendini anlat, onu anla” dedi.
Macide’nin kapısında yattığını söyleyen Ahmet, görmesine rağmen onu takmadığını söyledi.
“O zaman yazışın” diyen Kazım’a bunu beceremeyeceğini ifade eden Ahmet, “Macide’yle sen yazış ağabey. Sen hep kadınlar konusunda daha iyiydin. Gerçekten senden başka bir şey istemeyeceğim” dedi.
Psikoloğuyla konuşan ve duygularından kaçan Kazım, Ahmet’in teklifini kabul ederek; Macide ile mesajlaşmaya başladı.
Bu sırada Macide’nin zor durumda kalıp Ahmet ile yakınlaşmasını isteyen Nermin ise oteldeki görevliyi arayıp Macide’yi kovmasını istedi.
Görevlinin akşama kadar ya parayı ödemesini ya da oteli terk etmesini istediği Macide, kendisine yeni bir otel ararken, Ahmet sandığı Kazım ile yazışmaya başladı. Macide’ye birlikte otel aramayı teklif eden Kazım, ondan haber alamayınca endişelendi.
Hemen Balat’a giden Kazım, Macide’yi kilitlendiği odadan kurtardı. Durumu çaktırmamak için de kendisini Ahmet’in yolladığını ifade etti. Ancak Macide mesajlaştığı insanın Kazım olduğunu düşündüğünü Sara’ya itiraf etti.
Annesinin hastalığı için elinden geleni yapan Kazım, onu kaybetme korkusuyla bir çocuğun kendisini hayata bağlayabileceğini düşündü. Psikoloğunun desteğiyle bu konuda adım atmak isteyen Kazım, Nermin'i alıp bir çocuk yuvasına götürdü. Kazım Işık, eşini bu duruma bir anlam yüklememesi konusunda uyardı ve "Bir görelim. Anneliğe, babalığa ne kadar hazırız" dedi.
Ardından Kazım, Ahmet’in ısrarıyla kardeşinin Macide’yle buluşmasını sağladı. Ertesi gün Kazım’ın planladığı gibi keyifli bir gün geçiren ikili, akşam da aileleriyle birlikte Ahmet’in doğum gününü kutladılar.
Ancak Macide’nin Ahmet’e aldığı hediye bileklik ve şirketin logo tasarımını Kazım’ın yaptığını öğrenmesi mesajlaştığı kişinin Ahmet değil de Kazım olduğunu anlamasını sağladı.
Sinirlenen Macide, Kazım’a mesajlaştığı kişinin o olduğunu anladığını ve bunu Ahmet için değil, kendisiyle konuşabilmek için yaptığını; "Benimle yazışmanın keyfini çıkarmak, sana yasakladığım mesafeyi başka türlü delmek için yaptın" sözleriyle vurguladı.
Sonrasında da “Sen korkak bir yalancısın, bir daha sakın karşıma çıkma” diyerek Kazım’a tokat attı. Duygularına yenik düşen ve Macide’nin gitmesine izin vermek istemeyen Kazım da onu öptü.
Kazım ve Macide'nin mesajlaşmasına ve gerçeklerin ortaya çıkması sonrası Kazım Işık'ı Macide'yi öpmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Mesajlaşma sahneleri çok tatlıydı", "Son sahnede karnımda kelebekler uçuştu", "Kazım kendisi kadar zeki bir kadınla uğraşarak hata yaptı", "Kazım her zaman tersini yapıyor", "Macide bundan sonra ne yapacak?", "Kalbinin sesini durdurabilecek mi?", "Tokadı hak ettin Kazım", "Macide, Kazım'a nasıl karşılık verecek şimdi?", "Güçlü Kazım'ın Macide'nin yanında erimesi", "Bu güzel aşk başlasın artık", "Kazım öptü Macide'yi... Ah Ahmet bir görse", "Bu aşk Macide'yi yakar"