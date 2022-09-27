Gecenin Ucunda'dan yeni tanıtım ve fotoğraflar

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Star ekranında seyirci ile buluşmak için gün sayan 'Gecenin Ucunda' iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

GECENİN UCUNDA'DAN ÜÇÜNCÜ TANITIM

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