Haberler - NTV | 02.09.2022 - 09:03 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 09:06
Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Gecenin Ucunda’nın ilk tanıtımı yayınlandı.
Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait olan dizinin yapımcılığını TMC Film üstleniyor.
Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin oyuncu kadrosunda ise Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Göz alıcı mekanları, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici öyküsü ve masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ yakında Star’da…