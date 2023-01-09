Gecenin Ucunda'nın Nermin'i Tuba Ünsal: Neslihan ve Kadir ile çalışmak çok keyifli

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun paylaştığı Star TV'e yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Nermin karakterini canlandıran Tuba Ünsal, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.
Düvenci, “Sevme yeteneğiniz varsa, önce kendinizi sevin” cümlesinin peşinden giderek programı başlattı. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan dizide rol alan Ünsal “Hayat güzel bir ritimde gidiyor. Kendimi sevmekle ilgili çok güzel becerilere sahip olduğum bir dönemdeyim" dedi.
Düvenci “Basının önünde büyümek nasıl bir duygu? “ diye sordu. Ünsal “Kendimi daha az sevdiğim dönemlerde beni çok rahatsız eden bir durumdu. Yeni biriyle tanıştığım zaman benim hakkımda bilgi almak için internete bakmasından utanırdım. Ama insan kendini sevmeye ve hayatı da başka bir perspektiften görmeye başladıkça diyorum ki aslında her şey olağanüstü kurgulanmış. Hayatı farkına vararak yaşadıkça biraz daha kendini saklamayı öğreniyorsun” dedi.
Düvenci “Çocukların internette seninle ilgili haberleri görüp gençliğinle ilgili soru soruyorlar mı?” diye sordu. Ünsal “Kızım Sare ile ilişkimiz fanatiklik boyutunda, beni çok seviyor. Çünkü çok küçük yaştan itibaren tiyatro kulisinde büyüdü. Bu kadar süre içinde basında veya magazinde bir sürü şeyin bazen de yanlış yansıtılabileceğinin de farkında olan çocuklarım var" diye yanıtladı.
13 yaşındaki kızı Sare için oyunculuk mesleğini uygun bulmayan Ünsal, “2 senedir uğraşıyoruz babasıyla vazgeçirmek için, ama çok derinden güzel bir hisle istiyor. Evimiz kedi kreşi gibi, hasta hayvanlara yardım ediyor. Şimdi oyunculuk okuluna başladı, orada yavaş yavaş sahneler çalışıyor. Bizim sette de benim küçüklüğümü oynadı. Anne olarak gurur duydum, ‘yönetmen ne güzel çocuk yetiştirmişsin’ dedi. Evet oyuncu oluyor, bakalım… Benim geçtiğim zor taşlardan geçmesine, ayaklarının incinmesine, umudunun kırılmasına gerek yok, çünkü ben bunları yaşadım. Keşke daha global şartlarda çalışabilse, yazın onu alacağım Amerika’da güzel bir oyunculuk okuluna götüreceğim” dedi.
Düvenci “Senin kazancın ile ilgili küçük yaştan beri yatırım yapar, evini alır şeklinde çok konuşulurdu” dediğinde Ünsal “Annem ve babam sayesinde oldu. Ben ilk evimi 17 yaşında aldım. Gelecek korkusu ile büyüdüm ve paramı iyi değerlendirdim" dedi.
Düvenci, Ünsal’a aşkın onun için neyi ifade ettiğini sordu. Ünsal “İnsanın aşık olduğundaki parlaması, dikkat çekici olması her alanda mutluluk yayar. Zor günlerimin ardından hep aşık olarak ayağı kalktım. Aşık oldum sonra aşık olacak işim oldu ve ikisi paralel gitti. Şimdi de çok aşığım" dedi.
Düvenci, Ünsal ile “Gecenin Ucunda” dizisi hakkında konuşmak istedi.
Ünsal “Karakterin alt metninde izleyicinin hak verdiği, üzüldüğü ve acıdığı bir karakter kurgulamamız gerekiyordu. Ben önce anlayıp hak verdim ve nini’yi sevdim. Neslihan ve Kadir ile çalışmak çok keyifli” diye yanıtladı.
Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Ünsal “Canım Ceyda ile şahane, filtresiz, içi dolu, ışıklı bir sohbet. Seni seviyorum...” yazdı.