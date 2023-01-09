Gecenin Ucunda'nın Nermin'i Tuba Ünsal: Neslihan ve Kadir ile çalışmak çok keyifli

KIZINI OYUNCULUKTAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Düvenci “Çocukların internette seninle ilgili haberleri görüp gençliğinle ilgili soru soruyorlar mı?” diye sordu. Ünsal “Kızım Sare ile ilişkimiz fanatiklik boyutunda, beni çok seviyor. Çünkü çok küçük yaştan itibaren tiyatro kulisinde büyüdü. Bu kadar süre içinde basında veya magazinde bir sürü şeyin bazen de yanlış yansıtılabileceğinin de farkında olan çocuklarım var" diye yanıtladı.

13 yaşındaki kızı Sare için oyunculuk mesleğini uygun bulmayan Ünsal, “2 senedir uğraşıyoruz babasıyla vazgeçirmek için, ama çok derinden güzel bir hisle istiyor. Evimiz kedi kreşi gibi, hasta hayvanlara yardım ediyor. Şimdi oyunculuk okuluna başladı, orada yavaş yavaş sahneler çalışıyor. Bizim sette de benim küçüklüğümü oynadı. Anne olarak gurur duydum, ‘yönetmen ne güzel çocuk yetiştirmişsin’ dedi. Evet oyuncu oluyor, bakalım… Benim geçtiğim zor taşlardan geçmesine, ayaklarının incinmesine, umudunun kırılmasına gerek yok, çünkü ben bunları yaşadım. Keşke daha global şartlarda çalışabilse, yazın onu alacağım Amerika’da güzel bir oyunculuk okuluna götüreceğim” dedi.