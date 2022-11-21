Gecenin Ucunda'nın yeni bölümünde neler olacak? Macide büyük bir tuzağa çekiliyor

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM KONUSU

22 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle:

Macide, Kazım’ın kendisini öpmesiyle büyük bir şok yaşar. Kazım her şeye rağmen aşka bir şans vermeye kararlıdır. Kazım’dan uzak durmak için elinden geleni yapan Macide, Berrin’in hastalığı ağırlaşınca yine yardıma koşar. Ahmet’i hayatından çıkarmak için onun ısrarlı yemek teklifini kabul eden Macide’yi kötü bir gece beklemektedir. Masum başlayan yemek, Nini’nin şeytani planıyla gölgelenir.