Gecenin Ucunda'nın yeni bölümünde neler olacak? Macide büyük bir tuzağa çekiliyor

'Gecenin Ucunda' yeni bölümüyle 22 Kasım Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
22 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle:
Macide, Kazım’ın kendisini öpmesiyle büyük bir şok yaşar. Kazım her şeye rağmen aşka bir şans vermeye kararlıdır. Kazım’dan uzak durmak için elinden geleni yapan Macide, Berrin’in hastalığı ağırlaşınca yine yardıma koşar. Ahmet’i hayatından çıkarmak için onun ısrarlı yemek teklifini kabul eden Macide’yi kötü bir gece beklemektedir. Masum başlayan yemek, Nini’nin şeytani planıyla gölgelenir.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her salı Star’da. Dizinin 8. bölümü 22 Kasım Salı günü saat 20.00'de Star ekranında olacak.