Geleceğe Dönüş'ün yıldızı Michael G. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum

80’li yıllarda hafızalara kazınan Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminde Marty McFly karakterini canlandıran Michael J. Fox, Parkinson hastalığıyla mücadelesinden bahsetti. 1991 yılında Parkinson teşhisi konulan oyuncu, People dergisine verdiği röportajda 30 yıl boyunca “Her şeyin giderek kötüleştiğini” dile getirdi.
Annesi Phyllis 92 yaşında hayatını kaybetmesi ve hastalığının kötüleşmesiyle sağlığının giderek bozulduğunu belirten Fox, kolunu kırdıktan sonra beyin tümorü ameliyatı olduğu 2018 yılını hayatının en kötü senesi olarak nitelendirmişti.
“Elimi ve omzumu kırdım ardından sağ kolumu ve dirseğimi kırdım. 61 yaşındaydım ama daha yaşlı hissediyorum” diyen oyuncu, huysuz bir adama dönüştüğünü ve insanlarla anlaşamadığını belirtti.
Fox, röportajında “İnsanlara hep ‘Bir şey dediğimde cümlenin başında lütfen, cümlenin sonunda ise teşekkürler dediğimi varsayın’ diyorum” ifadelerini kullandı.
2020 yılında oyunculuktan emekli olma kararı alan oyuncu, 2000 yılında kendi adını taşıyan ve benzer rahatsızlıktan muzdarip insanlara yardım eden bir vakıf kurdu.
Geleceğe Dönüş filminin iki efsane oyuncusu Christopher Lloyd ve Michael J. Fox geçtiğimiz günlerde New York’ta düzenlenen Comic Con Festivali’nde panele katılarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.
Düzenlenen etkinlikte hastalığın, şaşırtıcı bir şekilde Fox’un vücuduna fiziksel olarak zarar verdiği sahnede yürürken açıkça görüldü. 61 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu ile 83 yaşındaki Emmy ödüllü Lloyd’un binlerce hayranının önündeki buluşmasının özelliği, yıllar sonra bir ilk olmasıydı.
Michael J. Fox , Geleceğe Dönüş serisi hakkında konuştuğu panelde, “Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı” diyerek, Lloyd ile çalışmayı 'eğlenceli' bulduğunu da ekledi. Bunun nedenini de ünlü aktörün ‘bir dahi olmasına’ bağladı.
Fox, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken, Lloyd da Fox’a övgü dolu sözler sarf etti.
1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki Geleceğe Dönüş, gösterime girdikten sonra, 380 milyon dolar hasılat yaptı. Çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri olan Geleceğe Dönüş’te bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çekiyor. Genç, anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip 1985 yılına geri dönmek zorunda kalıyor.