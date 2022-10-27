Geleceğe Dönüş'ün yıldızı Michael G. Fox: Olduğumdan daha yaşlı hissediyorum

"DAHA YAŞLI HİSSEDİYORUM"

“Elimi ve omzumu kırdım ardından sağ kolumu ve dirseğimi kırdım. 61 yaşındaydım ama daha yaşlı hissediyorum” diyen oyuncu, huysuz bir adama dönüştüğünü ve insanlarla anlaşamadığını belirtti.

Fox, röportajında “İnsanlara hep ‘Bir şey dediğimde cümlenin başında lütfen, cümlenin sonunda ise teşekkürler dediğimi varsayın’ diyorum” ifadelerini kullandı.