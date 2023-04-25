Genç oyuncu BTS grubunun K-pop yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetti

Oyuncuların rolleri için zaman zaman kilo alıp vermesi ya da görünümünde radikal değişikliğe gitmesi alışıldık bir durum. Pek çok Hollywood yıldızı bu sayede büyük ödüllere de ulaşabiliyor. Bu durumun bir benzerini Kanadalı yıldız yaşadı, ancak sonu trajik bitti.
22 yaşındaki oyuncu, ABD yapımı bir drama dizisinde K-pop grubu BTS'in üyesi Jimin'i canlandırabilmek için 220 bin dolar harcadığı 12 estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti.
(Fotoğraftaki: Jimin)
Saint von Colucci’nin, cumartesi günü geçirdiği bir çene implantı operasyonu nedeniyle Güney Kore’deki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Colucci'nin basın danışmanı Eric Blake, genç oyuncunun trajik sonunun, kasım ayında çenesine taktırdığı implantları çıkartmak için son bir ameliyat geçirdikten sonra gerçekleştiğini açıkladı.
Blake, hayatını kaybeden oyuncunun, kasım ayında çenesine taktırdığı implantları çıkartmak üzere cumartesi günü operasyona girdiğini, ancak vücudunda implantlar nedeniyle enfeksiyon yayıldığı ve komplikasyonlar nedeniyle entübe edilmesinden saatler sonra öldüğünü açıkladı.
Mart 2022’den beri Saint von Colucci ile çalışan Eric Blake, genç oyuncunun K-pop yıldızı Jimin’e benzeyebilmek için son bir yıldır çene cerrahisi, implant uygulamaları, burun düzeltme, yüz gerdirme, göz ve kaş kaldırma, dudak küçültme gibi birçok operasyon geçirdiğini anlattı. Tüm bu operasyonlar için 220 bin dolar harcayan oyuncu geçen kasım ayında taktırdığı çene implantlarını çıkarttırmak isterken oluşan komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybetti.
2019 yılında müzik konusunda kariyer yapmak için ülkesi Kanada'dan Güney Kore'ye taşınan genç oyuncunun basın danışmanı, Saint von Colucci’nin, çenesinin yeniden şekillendirildiğini ve etrafına implantlar yerleştirilen bu ameliyatın risklerini bildiğini ancak yine de bu operasyonu yaptırmak istediğini söyledi. “Saint von Colucci görünüşü yüzünden büyük bir özgüven sorunu yaşıyordu. Çok köşeli bir çenesi ve çene çizgisi vardı. Çenesinin çok köşeli ve geniş olduğunu düşünüyordu. O, aslında, Asyalılar gibi V şeklinde, daha yumuşak bir çene hattına sahip olmak istemişti” dedi.
Saint von Colucci, geçen haziran ayında Kore draması "Pretty Lies" dizisini çekmeye başladı ve çekimler aralık ayında tamamlandı. Basın danışmanı Eric Blake, çekimleri biten sekiz bölümlük dizinin ekim ayında büyük bir ABD’li dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.
Genç oyuncunun dizisi için çok heyecanlı olduğunu ve bu yapım sayesinde ünlenerek kendi müzik kariyerini başlatabilmeyi umduğunu anlatan Blake, Colucci'nin 1,80 metrelik boyu, sarı saçları ve mavi gözleri nedeniyle Güney Kore’de kendine oyunculuk işleri bulmakta çok zorlandığını, dış görünüşü yüzünden büyük bunalıma girdiğini söyledi. Danışmanı, Colucci’nin özellikle Asyalılara hiç benzemeyen yüz hatları nedeniyle çok mutsuz olduğunu anlattı: "Yüzü nedeniyle özgüven sorunu vardı. Güney Kore'de iş bulmak onun için çok zordu ve batılı görünümü nedeniyle kendini suçlu hissediyordu."