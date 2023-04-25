Genç oyuncu BTS grubunun K-pop yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetti

Oyuncuların rolleri için zaman zaman kilo alıp vermesi ya da görünümünde radikal değişikliğe gitmesi alışıldık bir durum. Pek çok Hollywood yıldızı bu sayede büyük ödüllere de ulaşabiliyor. Bu durumun bir benzerini Kanadalı yıldız yaşadı, ancak sonu trajik bitti.

22 yaşındaki oyuncu, ABD yapımı bir drama dizisinde K-pop grubu BTS'in üyesi Jimin'i canlandırabilmek için 220 bin dolar harcadığı 12 estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti.

(Fotoğraftaki: Jimin)