Genç yıldızı Kailia Posey intihar etti

Haberler | 05.05.2022 - 10:37

Çocuk güzellik yarışmalarıyla adını duyuran genç yıldız Kailia Posey (16) intihar etti. Olayı doğrulayan ailesi "Güzel bir kız bebek gitti" dedi.

Genç yıldızı Kailia Posey intihar etti - 1

Toddlers ve Tiaras'la dikkatleri üzerine çeken Kailia Posey'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Genç yıldızı Kailia Posey intihar etti - 2

16 yaşındaki Posey'in intihar ettiğini ailesi doğruladı.

Genç yıldızı Kailia Posey intihar etti - 3

Açıklamada, "Önünde parlak bir geleceği olan başarılı bir genç olmasına rağmen, ne yazık ki dünyevi yaşamına son vermek için aceleci bir karar verdi" denildi.

Genç yıldızı Kailia Posey intihar etti - 4

Kailia'nın annesi , kızının şok edici ölümünü doğrulayarak, "Sözüm ya da düşüncem yok. Güzel bir kız bebek gitti. Lütfen Kailia'nın yasını tutarken bize mahremiyet verin. Bebeğim sonsuza kadar..."

Genç yıldızı Kailia Posey intihar etti - 5

Polis ise Kailia'nın Pazartesi günü Washington eyalet parkında öldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

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