Genç yıldızı Kailia Posey intihar etti

Haberler | 05.05.2022 - 10:37
Toddlers ve Tiaras'la dikkatleri üzerine çeken Kailia Posey'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
16 yaşındaki Posey'in intihar ettiğini ailesi doğruladı.
Açıklamada, "Önünde parlak bir geleceği olan başarılı bir genç olmasına rağmen, ne yazık ki dünyevi yaşamına son vermek için aceleci bir karar verdi" denildi.
Kailia'nın annesi , kızının şok edici ölümünü doğrulayarak, "Sözüm ya da düşüncem yok. Güzel bir kız bebek gitti. Lütfen Kailia'nın yasını tutarken bize mahremiyet verin. Bebeğim sonsuza kadar..."
Polis ise Kailia'nın Pazartesi günü Washington eyalet parkında öldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.