Gene Hackman ve eşi hayatını kaybetmişti: Cenazelerine çocukları sahip çıkmadı

100'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
Gene Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.
Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.
HOLLYWOOD'U NEDEN BIRAKTI?
2008 yılında Reuters'a konuşan usta aktör, artık oyunculuk yapmayacağını açıklamıştı. "Son birkaç yıldır harika bir rol çıkarsa diye bunu söylememem gerektiği söylendi ama artık oyunculuk yapmak istemiyorum" diyen Hackman roman yazma tutkusuna yöneldiğini açıklamıştı.
Oyuncu "Ben bir yıldız olmak için değil, bir aktör olmak için eğitildim. Şöhret, ajanlar, avukatlar ve basınla uğraşmak için değil, rol oynamak için eğitildim" demişti.