Gene Hackman ve eşi hayatını kaybetmişti: Cenazelerine çocukları sahip çıkmadı

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Öte yandan Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç yetişkin kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir ortak açıklama yapmıştı.

MAHKEME DEVREYE GİREBİLİR

Gene Hackman'ın yasal olarak bağlayıcı bir cenaze veya yakılma talimatı bırakıp bırakmadığı belirsizliğini koruyor.

Çocukları, onu nasıl ve nerede defnedecekleri konusunda anlaşamazlarsa; mahkeme devreye girebilir.